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Политика

Зеленский признался, что семье не нравится его работа

16:59 7 марта 2020 247
зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский признался, что семья не в восторге от его нынешнего высокого статуса. Так, по словам главы государства, дочь Александра раздражается из-за мер безопасности, установленных для президентского семейства.

В интервью The Guardian Зеленский поделился, что ограничения 16-летняя дочь переносит плохо: «Это неприятно для нее на человеческом уровне… Она в том возрасте, когда человек обычно пользуется наибольшей свободой».

О жене Елене Зеленский рассказал, что та предпочитает держаться в тени. А вот семилетний сын Кирилл готов рассказывать любому, что его отец президент, и перемены в жизни пришлись мальчику по душе.

Рассказал Зеленский и об анекдотических случаях из жизни семьи. «Я пришел домой на днях и сказал: «Почему никто не здоровается со мной?». И я слышу свой голос по телевизору. Это было мое выступление. А сын говорит: «Не отвлекай нас, мы смотрим президента!».

Напомним, в том же интервью Зеленский рассказал об отличиях работы реального главы государства и «сериального» президента из «Слуги народа».

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