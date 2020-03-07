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Скоропостижно скончался Дэвид Пол, один из знаменитых голливудских братьев-близнецов

18:14 7 марта 2020 134
Дэвид и Питер Пол
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 6 марта, в США скоропостижно скончался популярный актер и бодибилдер Дэвид Пол. Информацию о смерти подтвердил его брат-близнец Питер Пол. Дэвид умер во сне за два дня до своего 63-летия. Причина смерти пока не сообщается.

Дэвид и Питер родились в городке Хартфорд, штат Коннектикут. Со школьных лет увлекались бодибилдингом. Вскоре после окончания школы перебрались в Калифорнию. Там их заметили представители одной из голливудских компаний. Близнецам предложили сниматься в кино.

Сначала это были эпизодические роли, например, в сериале «Рыцарь дорог». В 1987 году вышел комедийный боевик «Варвары», в котором Дэвид и Пол исполнили главные роли. С тех пор за ними закрепилось прозвище Варвары.

Дэвид и Питер Пол в фильме "Варвары"

В числе других фильмов с участием близнецов наибольшей популярностью пользовались «Двойные неприятности» и «Няньки». В 1994 году Оливер Стоун снял братьев в своем скандальном фильме «Прирожденные убийцы».

Кадр из комедии "Няньки"

Последний раз Дэвид и Питер появились на экране в 2013 году в картине «Таверна на углу Фэйт-стрит».

Дэвид увлекался еще и фотографией, неплохо играл на гитаре, писал музыку и стихи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти легендарного голливудского актера Кирка Дугласа. Отец Майкла Дугласа скончался в возрасте 103 лет.

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