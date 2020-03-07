Гол именинника помог «Динамо» увезти победу из Александрии: видеообзор матча УПЛ

Спорт

В субботу, 7 марта, поединками в Чернигове, Полтаве и Александрии стартовала программа последнего, 22-го, тура первого этапа чемпионата Украины по футболу. В частности, в двух очных дуэлях сошлись команлы из топ-пятерки, сохраняющие шансы на второе место, которое дает право стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Украины. 22-й тур

«Александрия» — «Динамо» (Киев) — 1:3 (Гречишкин, 62, с пенальти — Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85). Молодежные составы — 2:2.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук (Кадири, 68), Шепелев, Вербич, Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 87), Русин (Пиварич, 84).

«Десна» (Чернигов) — «Заря» (Луганск) — 1:0 (Филиппов, 37). На 20-й минуте удален Гуцуляк («Десна»), а на 45+4-й — Лунев («Заря»). Молодежные составы — 1:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Олимпик» (Донецк) — 1:0 (Кулач, 63, с пенальти). На 79-й минуте удален Ткачук («Олимпик»).

Волею календаря, подопечным экс-футболиста «Динамо» Владимира Шарана и Алексея Михайличенко в ближайшие пять дней придется сразиться друг с другом дважды (11 марта соперники сойдутся на «Олимпийском» в четвертьфинале Кубка Украины). На первый матч с «Александрией» «Динамо» прибыло без своего лидера Цыганкова (именно его «дубль» принес киевлянам победу на стадионе «Ника» в прошлом сезоне — 2:0) и уругвайца де Пены, выбывшего из строя на 10−14 дней из-за травмы бедра. А уже в Александрии у Шапаренко поднялась температура. Зато тренерский штаб гостей мог рассчитывать на полузащитника Буяльского, которому за красную карточку в игре с «Днепром-1» (1:3) выписали один поединок дисквалификации (он уже пропустил встречу с «Колосом» — 2:0), а также на Шабанова, которому в день матча исполнилось 28 лет.

Что же касается «Александрии», то из-за травмы колена хозяевам поля не помог Ковалец, а по условиям арендного соглашения против своего клуба не мог играть Вантух.

Первый тайм прошел в очень жесткой и напряженной борьбе, свидетельством чему пять желтых карточек игрокам и… тренеру «Александрии» Шарану, а также тот факт, что динамовским врачам трижды пришлось выбегать на поле, чтобы оказать помощь Шабанову, Буяльскому и Русину. А на последней минуте первой половины поединка «Динамо» вышло вперед: после подачи углового Миколенко вернул мяч во вратарскую площадку «Александрии», где именинник Шабанов отправил его в сетку — 0:1.

Еще больше осложнилась ситуация хозяев в самом начале второго тайма, когда Довгий схлопотал вторую в поединке желтую карточку и оставил александрийцев вдесятером.

На 60-й минуте динамовцы реализовали численное преимущество, когда Шепелев от лицевой линии отправил мяч вдоль ворот, и Буяльский головой переправил мяч в сетку — 0:2.

Правда, вскоре львовский рефери Можаровский возродил интригу, усмотрев нарушение правил со стороны Сидорчука в собственной штрафной площадке и назначив пенальти. Гречишкин с «точки» был точен — 1:2.

В дальнейшем александрийцы даже в меньшинстве пытались нагнетать ситуацию у ворот Бущана, но гол Миколенко (Виталий забил команде Шарана и в первом круге) заставил их опустить руки.

Победа над одним из главных конкурентов позволила «Динамо» обойти «Зарю» и завершить первый этап соревнований на второй позиции.

Кстати, на игре в Александрии должен был использоваться VAR, но из-за неготовности на стадионе «Ника» металлических конструкций для камер трансляции, которые нужны для определения офсайдов при использовании системы видеопомощи судье, не использовался.

«У нас есть договоренность, что где-то 14−15 марта уже эти площадки будут смонтированы. После этого останется слово за комитетом арбитром, на какие матчи он будет назначать систему ВАР.

Мы уже будем готовы ее установить, чтобы она работала", — заявил директор «Александрии» Дмитрий Китаев в эфире телеканала «Футбол».

На стадионе имени Гагарина в Чернигове сошлись команды-открытия нынешнего сезона — «Десна» и «Заря», обыгравшая команду Александра Рябоконя в первом круге в Запорожье — 2:1. Уже на 20-й минуте встречи арбитр Катерина Монзуль после промотра VAR показала прямую красную карточку новичку «Десны» Гуцуляку. Но хозяева поля умудрились забить и в меньшинстве. На 37-й минуте «Десна» провела образцово-показательную контратаку, которую результативно завершил Филиппов (12-й гол форварда в сезоне!). Более того, в самом конце первого тайма рефери оставила в меньшинстве и гостей: опять же после просмотра VAR красный свет перед собой увидел Лунев. Если честно, то обе красные карточки — не стопроцентные.

После перерыва команда Скрипника сделала все возможное, чтобы избежать первого в 2020-м году поражения, но в обоюдоострой игре «Десна» смогла удержать победу.

В гости к «Ворскле» подопечные испанца Висенте Гомеса приехали, имея в пассиве кошмарную серию из шести поражений подряд в УПЛ, хотя в первом круге одолели полтавчан в Киеве — 2:0. В свою очередь, команда Юрия Максимова после сенсационной победы над «Шахтером» (1:0) была разгромлена на поле «Мариуполя» (0:3).

В итоге судьбу встречи, которую дончане после удаления с поля Ткачука заканчивали в меньшинстве, решил гол с пенальти, забитый форвардом «Ворсклы» Кулачем. Добытые три очка позволили полтавчанам обойти «Олимпик» и «Львов» и подняться в турнирной таблице на 9-е место.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 56 очков;

2. «Динамо» — 45 (22);

3. «Заря» — 43 (22);

4. «Десна» — 42 (22);

5. «Александрия» — 37 (22);

6. «Колос» — 26;

7. «Мариуполь» — 25;

8. «Днепр-1» — 22;

9. «Ворскла» — 20 (22);

10. «Львов» — 19;

11. «Олимпик» — 18 (22);

12. «Карпаты» — 12.

Бомбардиры: 15 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 12 — Александр Филиппов («Десна»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Марлос («Шахтер»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич (все — «Динамо»), Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 7 — Дмитрий Хлебас («Десна»).

Первая часть состязаний в премьер-лиге завершится 8 марта матчами «Львов» — «Карпаты», «Колос» — «Шахтер» и «Днепр-1» — «Мариуполь».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» продало скандального защитника Кадара в китайский клуб.

Фото ФК «Динамо»

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