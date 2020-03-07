Из-за вспышки коронавируса Папа Римский будет проповедовать онлайн

Мир

В Ватикане пошли навстречу требованиям врачей и решили ограничить массовые мероприятия из-за вспышки коронавируса. В связи с этим временно изменится формат посланий Папы Римского паломникам. 8 марта понтифик выступит с традиционным воскресным обращением не с балкона резиденции на площади Святого Петра, а онлайн. Такой же формат предусмотрен и для выступления 11 марта. Кроме того, в Ватикане временно, до 15 марта, приостановлены мессы в Доме Святой Марфы.

Воскресную молитву «Ангелус Господен» 8 марта Папа Франциск зачитает из библиотеки Апостольского дворца. Послание будет транслироваться в прямом эфире на телевидении Ватикана и на экранах на площади Святого Петра.

В Ватикане объяснили, что хотят избежать толп паломников перед рамками на площади Святого Петра. В большой группе людей инфекции легче распространиться.

Напомним, в воскресенье 1 марта Папа Римский Франциск заставил верующих поволноваться, когда несколько раз прерывал свою проповедь из-за кашля. 83-летнего понтифика проверили на коронавирус, но подозрения не подтвердились.

Тем временем в Италии из-за коронавируса закрыты школы и университеты, а число заболевших превысило 4600 человек.

Фото vaticannews. va

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