24.65 / 24.99 27.64 / 28.27
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Из-за вспышки коронавируса Папа Римский будет проповедовать онлайн

18:43 7 марта 2020 54
папа римский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Ватикане пошли навстречу требованиям врачей и решили ограничить массовые мероприятия из-за вспышки коронавируса. В связи с этим временно изменится формат посланий Папы Римского паломникам. 8 марта понтифик выступит с традиционным воскресным обращением не с балкона резиденции на площади Святого Петра, а онлайн. Такой же формат предусмотрен и для выступления 11 марта. Кроме того, в Ватикане временно, до 15 марта, приостановлены мессы в Доме Святой Марфы.

Воскресную молитву «Ангелус Господен» 8 марта Папа Франциск зачитает из библиотеки Апостольского дворца. Послание будет транслироваться в прямом эфире на телевидении Ватикана и на экранах на площади Святого Петра.

В Ватикане объяснили, что хотят избежать толп паломников перед рамками на площади Святого Петра. В большой группе людей инфекции легче распространиться.

Напомним, в воскресенье 1 марта Папа Римский Франциск заставил верующих поволноваться, когда несколько раз прерывал свою проповедь из-за кашля. 83-летнего понтифика проверили на коронавирус, но подозрения не подтвердились.

Тем временем в Италии из-за коронавируса закрыты школы и университеты, а число заболевших превысило 4600 человек.

Фото vaticannews. va

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

8 Марта

Поздравления с наступающим 8 Марта и красивые открытки

маршрутка

Нападение на полицейскую в киевской маршрутке: история получила продолжение

Дэвид и Питер Пол

Скоропостижно скончался Дэвид Пол, один из знаменитых голливудских братьев-близнецов

зеленский

Президент на экспорт: психолог ярко описала Зеленского

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер