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В сети сообщили о серьезном взрыве на заводе в Запорожье: первые детали и видео с места ЧП
В Запорожье в районе завода «Мотор Сич» прогремел взрыв. Житель Запорожья Денис Нечепоренко опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео с места ЧП. Он говорит, что на место уже прибыли спасатели. Разрушен забор, а обломки разлетелись на 10−15 метров.
Впрочем, не все рядом проживающие слышали о ЧП. По одной из версий, взрыв был, но не вечером 7 марта, а раньше.
Напомним, в Запорожье 18 февраля взорвали отделение банка.
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