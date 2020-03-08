Свитолина впервые в сезоне вышла в финал турнира WTA (видео)

Спорт

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина (седьмая позиция в мировом женском рейтинге) продолжает уверенное шествие на турнире в мексиканском Монтеррее с призовым фондом чуть более 250 тысяч долларов.

Соперницей нашей соотечественницы по полуфиналу была Аранча Рус из Нидерландов (76-я). На профессиональном уровне теннисистки ранее встречались лишь однажды — в 2011-м тогда еще 17-летняя украинка уступила более опытной сопернице во французском Сен-Годенсе (4:6, 6:4, 3:6).

На этот раз соотношение сил было в пользу Элины, и она доказала это на корте. В первом сете наша соотечественница не отдала сопернице ни одного гейма, завершив его за 26 минут, а во второй партии позволила голландке взять всего один гейм — в итоге 6:0, 6:1 в пользу одесситки.

За первый в нынешнем сезоне выход в финал Свитолина заработала 21 400 долларов призовых. За чемпионский титул, который может стать 14-м в карьере нашей соотечественницы, Элина поборется с чешкой Марией Боузковой (57-я), которая на пути к решающему матчу обыграла британку Йоханну Конту (16-я) — 6:3, 6:4.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская сборная Украины обыграла в Кубке Дэвиса сборную Китайского Тайбэя, уступая после первого игрового дня со счетом 0:2.

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