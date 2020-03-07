Сборная Украины отпраздновала волевую победу в матче Кубка Дэвиса (фото)

Спорт

Маленький спортивный подвиг совершила мужская сборная Украины по теннису, одолев в поединке плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса в Запорожье команду Китайского Тайбэя — 3:2. И это с учетом того, что после первого игрового дня команда Андрея Медведева в составе Сергея Стаховского (на фото), Ильи Марченко, Дениса Молчанова, Владислава Орлова и Виталия Сачко уступала сопернику — 0:2.

В первых встречах Сергей Стаховский уступил Цзэну Чжуньсиню — 6:3, 1:6, 2:6, а Илья Марченко капитулировал перед У Дунлинем — 4:6, 4:6. Права на еще одну ошибку у «желто-синих» не было.

И во второй соревновательный день Украина перевернула все с ног на голову! Сначала Стаховский и Молчанов выиграли у Сие Чен-Пена и Ян Цун Хуа парную встречу — 6:7, 6:4, 6:4. Затем Стаховский сломил сопротивление Дунлиня — 7:6 (3), 4:6, 6:3. А победное очко нашей команде принес Марченко, уложивший на лопатки Чжуньсиня — 6:3, 6:2.

Решающее очко сборной Украины принес Илья Марченко

Отметим, что победители этого этапа будут бороться в сентябре за выход в квалификацию финала Кубка Дэвиса-2021.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины успешно выступила в Кубке Федерации в Таллине и узнала следующего соперника.

Фото btu.org.ua

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