8 марта 2020

Если кто-то думает, что сегодня отмечается только один праздник, имя которому 8 Марта, тот крепко заблуждается. Праздников сегодня аж два. И начать я собирался как раз с того, о котором почти не вспоминают, считая его просто давней традицией. Так вот, однажды римскому императору Константину Великому (тому самому, который в начале IV века разрешил свободное исповедание христианства) приснился вещий сон. Накануне важной битвы приснился ему крест на солнце и надпись, обещавшая победу. Сон оказался вещим, Константин из битвы вышел победителем. Посему им было принято историческое решение: ''день Солнца'', отмечавшийся римлянами ранее в каждое воскресенье, считавшееся тогда рабочим днем, отныне отменить. А вместо этого, начиная с 7 марта 321 года, признать воскресенье выходным днем, посвященным Господу и запрещающим физический труд.

С тех пор в христианских странах и повелось считать воскресный день праздником, в который верующим надлежит посещать церковь, прославлять Господа и больше времени проводить с семьей и детьми, в частности. Но так уж совпало, что через много столетий работающие женщины подняли настоящий бунт против неравных условий оплаты своего труда в Америке, Дании, Германии, Швейцарии, Австрии и некоторых других странах. Воспользовавшись массовыми протестными акциями, прокатившимися по всему миру в начале прошлого века, известная в Европе революционерка Клара Цеткин, выступая на международной конференции в Копенгагене, предложила ежегодно 8 марта отмечать как Международный женский день.

Случилось это 8 марта 1910 года, то есть ровно 110 лет назад. И с тех пор во многих странах этот поначалу казавшийся несколько необычным праздник все-таки прижился. Кстати, когда в Советском Союзе принимали решение считать 8 Марта официальным праздником, его поначалу называли ''Днем смотра боевых сил работниц и крестьянок всей страны''. Традиция странным образом прижилась. Ежегодные ''смотры'' девушек, женщин, мам и бабушек начали носить системный характер, который мужчинам с некоторых пор пришлось обеспечивать сначала улыбками и веселыми приветствиями. А, когда представительницам ''слабого пола'' этого уже стало недостаточным, в ход пошли охапки первых мимоз (если кто помнит, продававшихся в советское время на вес!), коробки конфет и — в отдельных случаях — бутылки вина с дефицитными тогда болгарскими, а, кому повезет, то и французскими духами.

Сейчас с выбором подарков дело обстоит куда проще. Как говорится, были бы деньги… Хотя все — и женщины, и мужчины — все чаще сходятся на мысли о том, что подарки подарками, а главное все-таки отношения. И чем искреннее и душевнее относятся мужчины к дамам своего сердца, тем крепче союз, которому лишние поводы для поздравлений, конечно же, не помешают, но кардинальным образом ни на чем сказаться уже не могут.

Так что, по традиции желая сегодняшним именинникам добра и счастья, не могу, естественно, удержаться и от поздравлений в адрес прекрасных дам — самых лучших, самых красивых и самых любимых. Дай вам Бог всего, о чем можно только мечтать, и даже чуточку больше. А вам, друзья мои, хорошего дня.