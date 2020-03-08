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Зеленский пошутил о смертной казни в Украине: сеть юмора не поняла
Последнее интервью Владимира Зеленского британской The Guardian показало, что президенту не стоит отпускать шутки, беседуя с иностранными журналистами. «Юмор» о необходимости казней, потому что «с ними быстрее», остался не понятен британцам, а украинцы не скрывают возмущения.
Журналист The Guardian приводит дословно фразу Зеленского: «Раз уж мы выбрали демократию, то конечно, мы не можем вешать людей… Хотя… Иногда действительно этого хочешь. А знаете почему? Потому что было бы быстрее». Уточнение пресс-секретаря, что это была шутка, не слишком помогло сгладить впечатление.
Писательница Тамара Гориха Зерня называет интервью «имиджевой катастрофой» для Зеленского: «Зеленский не выглядит милым или смешным. Под конец трезвому читателю делается страшно: послушайте, он же маньяк. Неадекватный, неуправляемый человек, которому окончательно снесло крышу от должности».
Журналист Юрий Гудыменко предложил президенту уточнить, что должно было ускориться после казней: «Было бы быстрее — что? Какой именно процесс был бы быстрее… Война с Россией закончилась бы быстрее? Вот тут да, соглашусь, быстрее бы закончилась… Поражением».
Пользователи в соцсетях сходятся на том, что есть должности, на которых проявлять чувство юмора стоит очень осторожно. Более того, есть темы, на которые шутить вообще нельзя. Потому и странно, что именно в такой теме президент решил использовать «домашнюю заготовку».
В соцсетях считают, что «шутка» Зеленского прозвучала особенно дико, учитывая, что украинцам уже пришлось пережить годы террора. История показывает, что запущенный маховик репрессий очень сложно потом остановить.
Напомним, в интервью The Guardian Зеленский поделился, как изменилась жизнь его семьи после выборов, сравнил свое реальное президентство с сериалом и прояснил свои последние политические решения.
Фото Офис президента
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?