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Происшествия

В Японии бесследно пропал известный украинский спортсмен: что об этом известно (фото, видео)

8:24 8 марта 2020 410
борисенко
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Украинский спортсмен Алексей Борисенко пропал в Японии. Марафонец и горнолыжник 26 февраля собрался совершить восхождение на Фудзияму. Последний раз спортсмен выходил на связь 28 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

борисенко

Друзья Борисенко собрались сами организовать поисковую операцию, поскольку японская сторона не спешит заниматься розысками пропавшего и не видит оснований начинать поиски в горах. Украинской спасательной миссии нужны альпинисты-добровольцы, чтобы пройти по предполагаемому маршруту Борисенко. Волонтеры необходимы опытные, поскольку погодные условия в горах ухудшились.

борисенко

В МИД об исчезновении украинца знают и подключили к работе посольство Японии. Как сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев «Укринформу», марафон, к которому готовился украинец, отменили из-за коронавируса. Последний раз Борисенко видели в отеле в Токио со снаряжением. Самой вероятной является версия, что спортсмен отправился в горы.

Друзья Борисенко предполагают, что в горах мог случиться несчастный случай, и теперь украинцу нужна помощь.

Напомним, Японию украинцы называют очень экстремальной страной для путешественников, причем в основном, из-за менталитета японцев.

Фото Borysenko Oleksii/Facebook

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