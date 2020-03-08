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Шоу-бизнес

Шарлотта Лоуренс взбудоражила сеть слишком откровенным фото

9:31 8 марта 2020 19
Шарлотта Лоуренс
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Модель и певица Шарлотта Лоуренс после фотосессии с Кайей Гербер вновь порадовала поклонников откровенными снимками. Лоуренс решила показать, что ей нравятся откровенные топы, очень условно прикрывающие грудь.

шарлотта лоуренс

В комментариях у Шарлотты девушки раcспрашивают, где купить такой восхитительный топ, а мужчины называют королевой и богиней.

Модель также продемонстрировала, что не чуждается сладостей. Фото, где Шарлотта расправляется с кремовым пирожным, автор иронично подписала «Cake monster».

Напомним, ранее Кайя Гербер сделала откровенное селфи в ванной, продемонстрировав изящные татуировки.

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