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Шарлотта Лоуренс взбудоражила сеть слишком откровенным фото
Модель и певица Шарлотта Лоуренс после фотосессии с Кайей Гербер вновь порадовала поклонников откровенными снимками. Лоуренс решила показать, что ей нравятся откровенные топы, очень условно прикрывающие грудь.
В комментариях у Шарлотты девушки раcспрашивают, где купить такой восхитительный топ, а мужчины называют королевой и богиней.
Модель также продемонстрировала, что не чуждается сладостей. Фото, где Шарлотта расправляется с кремовым пирожным, автор иронично подписала «Cake monster».
Напомним, ранее Кайя Гербер сделала откровенное селфи в ванной, продемонстрировав изящные татуировки.
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