Саудовская Аравия решила наказать Россию резким обвалом цен на нефть: механизм уже запущен

Мир

Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, решила обвалить цены на «черное золото» на мировых рынках. Главной пострадавшей от такого шага станет Россия. Первые шаги уже сделаны, цены на нефть марки Brent начали стремительно снижаться.

На последних торгах 6 марта цена на Brent опустилась до 45,48 доллара за баррель. За день цены снизились сразу на 9,4%. Это было самое резкое падение с декабря 2008 года.

Как сообщает Bloomberg, поддерживать падение цен Саудовская Аравия собирается, увеличивая нефтедобычу. Планируется довести дневной объем до 10 миллионов баррелей и более. Аналитики отрасли прогнозируют, что если Саудовская Аравия и РФ будут усиливать добычу, стремясь закрепить за собой большую долю на рынке, то торговая война опустит стоимость барреля до 30 долларов.

В противостояние с РФ Саудовская Аравия включилась после того, как россияне отказались присоединятся к инициативе о сокращении добычи. Предполагают, что жесткая позиция других участников рынка заставит РФ вернуться за стол переговоров.

«Саудовская Аравия сейчас вступает в полномасштабную ценовую войну», — считает Иман Нассери, управляющий директор по Ближнему Востоку консалтинговой компании Facts Global Energy.

«Opec+ собирается качать активнее, а мир готовится столкнуться с шоком спроса. Нефть за 30 долларов — это возможно», — считает Дуг Кинг, инвестор хедж-фонда, соучредителя «Merchant Commodity Fund».

Напомним, ранее по спросу на нефть, а соответственно и по ценам ударила вспышка коронавируса. Потребление нефти в начале февраля рухнуло на четверть, поскольку остановились многие сталелитейные предприятия в Китае.

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