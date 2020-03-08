Политика

"Мы готовы вам помогать": Зеленский рассказал, что он думает о женщинах

Президент Владимир Зеленский подготовил для женщин поздравление с 8 Марта. Глава государства признал, что в жизни женщин тоже есть место подвигу. Одновременно Зеленский не удержался, чтобы не пошутить на приземленно-бытовые темы.

«В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют „сильный пол“ на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи», — говорится в поздравлении.

«Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются», — подытожил президент.

Напомним, «ФАКТЫ» собрали красивые открытки с 8 Марта, чтобы поздравить близких женщин.

Фото president.gov.ua



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