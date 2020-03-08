Происшествия

В Украину из Польши пытались незаконно ввезти рекордную сумму в долларах и евро (фото)

В Украине на Галицкой таможне изъяли рекордное количество валюты, которую пытались ввезти из Польши. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Facebook.

На пункте пропуска Угринев-Долгобичев украинец, направлявшийся из Польши, пытался провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Мужчина не сообщил сотрудникам таможни о наличии валюты, разрешения на ее перемещение также не предоставил.

«Валюта изъята. Такое ее количество работники Галицкой таможни выявляют впервые. Последний раз наибольшую сумму валюты (свыше 4 млн гривен) изымали в 2018 году», — сказано в сообщении.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст. 471 ТК Украины. Далее дело передадут в суд.

Как писали «ФАКТЫ», недавно украинские пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 146 ящиков сигарет на общую сумму около 2,5 млн гривен. Партия стала рекордной в 2020 году.

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