24.66 / 24.98 27.66 / 28.25
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Украину из Польши пытались незаконно ввезти рекордную сумму в долларах и евро (фото)

15:01 8 марта 2020 103
Доллары
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине на Галицкой таможне изъяли рекордное количество валюты, которую пытались ввезти из Польши. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Facebook.

На пункте пропуска Угринев-Долгобичев украинец, направлявшийся из Польши, пытался провезти 240 тысяч долларов и 500 тысяч евро. Мужчина не сообщил сотрудникам таможни о наличии валюты, разрешения на ее перемещение также не предоставил.

«Валюта изъята. Такое ее количество работники Галицкой таможни выявляют впервые. Последний раз наибольшую сумму валюты (свыше 4 млн гривен) изымали в 2018 году», — сказано в сообщении.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ст. 471 ТК Украины. Далее дело передадут в суд.

Как писали «ФАКТЫ», недавно украинские пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 146 ящиков сигарет на общую сумму около 2,5 млн гривен. Партия стала рекордной в 2020 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

8 Марта

8 Марта: прикольные открытки и поздравления

8 Марта

Короткие поздравления с 8 Марта, красивые открытки, смс

Возле знаменитой египетской пирамиды произошла страшная трагедия

Возле знаменитой египетской пирамиды произошла страшная трагедия

С 8 Марта

8 Марта: красивые открытки и поздравления с праздником

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер