- 07:59 У Путина проблемы: нефть за сутки подешевела на 30%, а рубль резко обвалился
- 07:47 Близнецов ждут большие перемены, а Рак получит долгожданное известие: гороскоп на неделю
- 07:38 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.9 марта 2020
- 07:36 Первые вокальные бои на "Голосі країни-10": слезы и объятия Тины Кароль и Дана Балана
- 07:27 Как часто красить волосы: советы стилиста
- 07:12 Погода готовит сюрприз: синоптики рассказали, когда закончатся дожди
- 06:55 Бывший любовник Заворотнюк раскрыл секрет успеха «Моей прекрасной няни»
- 06:41 Журналист Асеев предложил кардинальный способ возврата ОРДЛО в Украину
- 05:50 Украинцам скоро будет приходить дополнительно 12 платежек: что об этом известно
- 05:30 Нашел и откопал: в Альпах лыжник спас от смерти девушку, задыхавшуюся под снегом
- 04:49 В Китае за сутки от коронавируса умерли 22 человека
- 04:05 «Соски обвисли!»: Кира Найтли пояснила, почему не хочет больше сниматься обнаженной
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1998
Скульптор: José Puche
Размер: 35×25 cm
Лимитированная серия 2500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Великий пост, начавшийся неделю назад, в очередной раз вызвал размышления на тему веры и неверия. Так происходит всякий раз, когда кто-то использует этот повод для широкой демонстрации новой диеты для похудения, а кто-то показушно впадает в уныние, одевая на лицо маску безутешной скорби и при этом почему-то забывая о том, что уныние является одним из наиболее тяжких грехов. Не стану повторять тут прописные истины о том, что пост следует воспринимать как еще одну возможность для очищения души, для познания самого себя и осознания своего места в этой жизни. Лучше расскажу вам две короткие истории на эту тему.
Однажды к мудрому старцу пришёл сосед, запутавшийся в поисках ответа на простейшие житейские вопросы, и буквально с порога спросил:
— Вот скажи, зачем мне нужно каждый день молиться, прося Бога то об одном, то о другом? Неужели он сам не знает, в чём я нуждаюсь в тот или иной момент моей жизни?
— Вопрос не в том, знает ли он, — подумав, ответил старец. - Вопрос в том, знаешь ли ты сам…
И еще одна история о вере и неверии, рассказанная мне человеком, которого уже давно нет среди нас. В купе поезда оказались вместе сельский батюшка и немолодой уже мужчина, каждым словом своим показывающий, что нет в мире проблем, в которых бы он не разбирался. Разговорились. Мужчину неожиданно крепко задели слова о том, что человеку жить в неверии куда труднее, чем веря во что-то.
— Да бросьте вы, батюшка, людям мозги ''пудрить''. Какая разница в том, верю я в Бога или нет? Вот, например, когда я лежу на операционном столе и надо мной склонился врач со скальпелем, имеет ли значение, верю я ему или нет?
Уверенный в безукоризненности своего примера, попутчик с заметным превосходством посмотрел на батюшку. Тот же, кивнув головой, сказал:
— Хороший пример вы привели. Он доказывает, что человеку без веры никак не прожить.
— Да неужто? — удивился мужчина. — Ну, и где же в моем примере вам удалось увидеть веру?
— А вы сами-то разве не понимаете? — вопросом на вопрос ответил батюшка.
— Нет, не понимаю… Но готов ещё раз описать ситуацию для вас. Итак, лежу я на операционном столе, а рядом со мной стоит хирург со скальпелем…
— Человек с ножом в руках, — уточняет батюшка. — Вы ведь не видели его диплома об окончании медицинского университета.
— Ну, если вам так больше нравится, человек с ножом в руках… А теперь все-таки объясните, в чем же проявляется моя вера?
— Все очень просто. Вы, вверяя свою жизнь в руки этого незнакомца, верите, что человек в белом халате с ножом в руках, опытный хирург…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И Веры! А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...