9 марта 2020

Великий пост, начавшийся неделю назад, в очередной раз вызвал размышления на тему веры и неверия. Так происходит всякий раз, когда кто-то использует этот повод для широкой демонстрации новой диеты для похудения, а кто-то показушно впадает в уныние, одевая на лицо маску безутешной скорби и при этом почему-то забывая о том, что уныние является одним из наиболее тяжких грехов. Не стану повторять тут прописные истины о том, что пост следует воспринимать как еще одну возможность для очищения души, для познания самого себя и осознания своего места в этой жизни. Лучше расскажу вам две короткие истории на эту тему.

Однажды к мудрому старцу пришёл сосед, запутавшийся в поисках ответа на простейшие житейские вопросы, и буквально с порога спросил:

— Вот скажи, зачем мне нужно каждый день молиться, прося Бога то об одном, то о другом? Неужели он сам не знает, в чём я нуждаюсь в тот или иной момент моей жизни?

— Вопрос не в том, знает ли он, — подумав, ответил старец. - Вопрос в том, знаешь ли ты сам…

И еще одна история о вере и неверии, рассказанная мне человеком, которого уже давно нет среди нас. В купе поезда оказались вместе сельский батюшка и немолодой уже мужчина, каждым словом своим показывающий, что нет в мире проблем, в которых бы он не разбирался. Разговорились. Мужчину неожиданно крепко задели слова о том, что человеку жить в неверии куда труднее, чем веря во что-то.

— Да бросьте вы, батюшка, людям мозги ''пудрить''. Какая разница в том, верю я в Бога или нет? Вот, например, когда я лежу на операционном столе и надо мной склонился врач со скальпелем, имеет ли значение, верю я ему или нет?

Уверенный в безукоризненности своего примера, попутчик с заметным превосходством посмотрел на батюшку. Тот же, кивнув головой, сказал:

— Хороший пример вы привели. Он доказывает, что человеку без веры никак не прожить.

— Да неужто? — удивился мужчина. — Ну, и где же в моем примере вам удалось увидеть веру?

— А вы сами-то разве не понимаете? — вопросом на вопрос ответил батюшка.

— Нет, не понимаю… Но готов ещё раз описать ситуацию для вас. Итак, лежу я на операционном столе, а рядом со мной стоит хирург со скальпелем…

— Человек с ножом в руках, — уточняет батюшка. — Вы ведь не видели его диплома об окончании медицинского университета.

— Ну, если вам так больше нравится, человек с ножом в руках… А теперь все-таки объясните, в чем же проявляется моя вера?

— Все очень просто. Вы, вверяя свою жизнь в руки этого незнакомца, верите, что человек в белом халате с ножом в руках, опытный хирург…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И Веры! А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.



