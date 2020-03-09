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Спорт

Свитолина выиграла первый в нынешнем году турнир WTA (видео)

8:39 9 марта 2020 137
Элина Свитолина
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая седьмое место в мировом женском рейтинге, победила на турнире в мексиканском Монтеррее с призовым фондом чуть более 250 тысяч долларов.

В финале наша соотечественница встречалась с чешкой Марией Боузковой (57-я), которой в сентябре прошлого года уступила на отказе в китайском Гуанчжоу — 4:6, 3:4. Непросто складывался для украинки и отчетный поединок.

Проиграв свою подачу уже на первом розыгрыше, Свитолина смогла взять обратный брейк, а затем и выиграть первый сет. Во второй партии чешка взяла реванш, сравняв счет. Решающий сет получился нервным, но в итоге успех все же сопутствовал Элине — 7:5, 4:6, 6:4.

Этот трофей стал 14-м в карьере нашей соотечественницы (последний был на итоговом турнире в Сингапуре). Став лучшей в Монтеррее, Свитолина заработала 43 тысячи долларов призовых и поднялась в обновленном рейтинге WTA на пятую строчку.

Отметим, что в парном разряде на турнире в Мексике победила еще одна наша соотечественница. Катерина Бондаренко в дуэте с канадкой Шэрон Фичмэн в решающем поединке одолели китайско-японскую пару Ван Яфань/Като Мию — 4:6, 6:3, 10:7.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина впервые в сезоне вышла в финал турнира WTA.

Фото WTA

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