- 09:55 «Червяковое» суперлуние: что делать и как себя вести
- 09:53 В Киеве затопило парковку с десятками авто
- 09:39 Первые вокальные бои на "Голосі країни-10": слезы и объятия Тины Кароль и Дана Балана
- 09:37 Не зря воевали: в России открыто посмеялись над помпезным открытием мусорки в Донецке
- 09:27 Из-за коронавируса отменяют крупные спортивные соревнования: что известно
- 09:09 Трюки не имеют аналогов в мире: киевлянка победила на международном фестивале циркового искусства
- 09:04 Пурим: как отмечают один из самых веселых еврейских праздников
- 09:02 ВСУ понесли крупные потери на Донбассе: в штабе уточнили подробности
- 08:39 Свитолина выиграла первый в нынешнем году турнир WTA
- 08:35 Путин решил наказать американцев, а в итоге выстрелил себе в ногу: почему Россия вышла из сделки с ОПЕК
- 07:59 У Путина проблемы: нефть за сутки подешевела на 30%, а рубль резко обвалился
- 07:47 Близнецов ждут большие перемены, а Рак получит долгожданное известие: гороскоп на неделю
Свитолина выиграла первый в нынешнем году турнир WTA (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая седьмое место в мировом женском рейтинге, победила на турнире в мексиканском Монтеррее с призовым фондом чуть более 250 тысяч долларов.
В финале наша соотечественница встречалась с чешкой Марией Боузковой (57-я), которой в сентябре прошлого года уступила на отказе в китайском Гуанчжоу — 4:6, 3:4. Непросто складывался для украинки и отчетный поединок.
Проиграв свою подачу уже на первом розыгрыше, Свитолина смогла взять обратный брейк, а затем и выиграть первый сет. Во второй партии чешка взяла реванш, сравняв счет. Решающий сет получился нервным, но в итоге успех все же сопутствовал Элине — 7:5, 4:6, 6:4.
Этот трофей стал 14-м в карьере нашей соотечественницы (последний был на итоговом турнире в Сингапуре). Став лучшей в Монтеррее, Свитолина заработала 43 тысячи долларов призовых и поднялась в обновленном рейтинге WTA на пятую строчку.
Отметим, что в парном разряде на турнире в Мексике победила еще одна наша соотечественница. Катерина Бондаренко в дуэте с канадкой Шэрон Фичмэн в решающем поединке одолели китайско-японскую пару Ван Яфань/Като Мию — 4:6, 6:3, 10:7.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина впервые в сезоне вышла в финал турнира WTA.
Фото WTA
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...