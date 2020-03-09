«Ливерпуль» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 11 марта, на 54-тысячной арене «Энфилд» будет сыгран ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» (прямая видеотрансляция — на канале «Футбол 2» в 22:00). Напомним, что в первой встрече соперников в Мадриде подопечные аргентинского специалиста Диего Симеоне обыграли команду немца Юргена Клоппа — 1:0.

Кстати, в полуфинале прошлого розыгрыша у «Ливерпуля» после первого поединка в Испании была куда более сложная ситуация, но земляки «Битлз» при родной публике совершили, казалось, невозможное, ответив на поражение от «Барселоны» на «Камп Ноу» — 0:3 домашним разгромом каталонцев — 4:0. Более того, в финале турнира на стадионе… «Атлетико» парни Клоппа победили «Тоттенхэм» — 2:0 и завоевали трофей.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Атлетико», за которой вы сможете следить в этой новости.

Рефери из Нидерландов

Работать на поединке между английским и испанским клубами УЕФА доверил бригаде служителей Фемиды из Нидерландов во главе с 37-летним Данни Маккели.

В прежние годы этот рефери ФИФА по три раза судил матчи с участием соперником. «Ливерпуль» при голландце сыграл вничью с «Севильей» — 2:2, разгромил «Порту» — 4:1 в 2017-м и победил «Зальцбург» — 2:0 в 2019-м. В свою очередь, «Атлетико» с Маккели обыграл «Стремсгодсет» — 2:1 в 2011-м, разошелся миром с «Челси» — 1:1 в 2017-м, а также с «Ювентусом» — 2:2 в 2019-м.

Голландский судья Данни Маккели

Соперники в чемпионатах Англии и Испании

«Ливерпуль», который наверняка завоюет свой первый за 30 лет чемпионский титул в премьер-лиге, после осечки на стадионе «Висенте Кальдерон» одолел в АПЛ «Вест Хэм» без Андрея Ярмоленко (3:2) и «Борнмут» (2:1), а между этими поединками умудрился прервать свою 44-матчевую серию без поражений в премьер-лиге (0:3 на поле «Уотфорда»).

В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа на 25 очков опережают «Манчестер Сити» и на 29 — «Лестер» (у «МС» — игра в запасе).

Для триумфа в чемпионате «красным» достаточно одержать две победы в девяти оставшихся матчах. К слову, если коронавирус продолжит распространяться, то руководство АПЛ будет вынуждено принять решение о проведении игр с закрытыми трибунами. А самым неприятным моментом для фанатов «Ливерпуля» может оказаться отмена традиционного чемпионского парада.

В свою очередь, подопечные Диего Симеоне в рамках чемпионата Испании после выигрыша у «Вильярреала» (3:1) разошлись миром с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2). За 11 туров до финиша мадридцы идут в Ла Лиге пятыми, на один пункт отставая от «Хетафе», на два — от «Севильи», на — 11 от «Реала» и на 13 — от «Барселоны».

История встреч

Десять лет назад лет назад испанцы с Диего Симеоне во главе встречались с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги Европы. Обыграв англичан на своем поле (1:0), «Атлетико» в овертайме ответного матча на «Энфилде» за счет гола на выезде вырвал путевку в финал (2:1), а впоследствии завоевал трофей. Кстати, тогда «Атлетико» стал последней испанской командой, которой удалось победить «Ливерпуль» по сумме двух встреч в еврокубковом противостоянии.

А впервые соперники встретились на международной арене в группе Лиги чемпионов-2008/2009, когда оба матча завершились вничью — 1:1.

Кстати, «Ливерпуль» не проигрывает дома в 25 еврокубковых матчах подряд (18 побед и 7 ничьих). Последнее поражение на «Энфилде» «красные» потерпели от «Реала» 22 октября 2014 года (0:3).

В 2010 году «Атлетико» не пустил «Ливерпуль» в финал Лиги Европы

Стадион «Энфилд Роуд»

Домашняя арена «Ливерпуля» (с 1892 года!), способная принять на своих трибунах 54 074 болельщика, одно из самых известных спортсооружений в мире.

На арене четыре трибуны — «Спион Коп», «Мэйн Стэнд», «Кенни Далглиш Стэнд» и «Энфилд Роуд». Также на территории стадиона находятся двое ворот, названных в честь двух знаменитых тренеров «Ливерпуля» — Боба Пэйсли и Билла Шенкли (за пределами «Энфилд Роуд» ему установлен памятник).

Кстати, над лестницей, которая ведет из раздевалок на поле, висит табличка: «Это — «Энфилд». Ее цель в том, чтобы одновременно запугать соперника и принести удачу своим. Поэтому не удивительно, что игроки «Ливерпуля» и тренерский штаб, проходя вывеску, касаются ее одной или обеими руками.

И еще один любопытный факт: расстояние между стадионами «Энфилд Роуд» и «Гудисон Парк» (домашняя арена «Эвертона») составляет… 765 метров, что является рекордно минимальным расстоянием между стадионами категории «5 звезд».

Домашняя арена «Ливерпуля»

Памятник легендарному тренеру «Ливерпуля» Биллу Шенкли на клубном стадионе

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико».

Фото Getty Images, uefa.com, ФК «Ливерпуль», ФК «Атлетико»

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