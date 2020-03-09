Умер легендарный актер — звезда "Изгоняющего дьявола" и "Игры престолов" (фото)

Шоу-бизнес

В понедельник, 9 марта, стало известно о смерти легендарного актера Макса фон Зюдова. Он скончался накануне в своем доме во Франции в возрасте 90 лет. Печальное известие прессе сообщил его агент Джин Даймонд.

Макс фон Зюдов родился 10 апреля 1929 года в шведском городе Лунд. Дебютировал на экране в возрасте 20 лет в фильме «Только мать». В 1955 году молодой актер познакомился с известным режиссером Ингмаром Бергманом. Они стали друзьями. Фон Зюдов снялся в культовых картинах Бергмана «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «На пороге жизни», «Лицо», «Девичий источник», «Сквозь тусклое стекло», «Причастие», «Час волка», «Стыд», «Страсть», «Прикосновение». Их творческое сотрудничество — всего 11 фильмов — внесло огромный вклад в развитие мирового кинематографа.

Макс фон Зюдов в фильме "Седьмая печать"

Благодаря фильмам Бергмана о шведском актере узнали в Голливуде. Фон Зюдов исполнил роль Иисуса Христа в картине «Величайшая из когда-либо рассказанных историй» режиссера Джорджа Стивенса, хотя являлся атеистом. Его звездный час в Америке пробил в 1966 году после выхода в прокат триллера «Меморандум Квиллера», в котором он сыграл бывшего нацистского преступника.

Кадр из фильма "Изгоняющий дьявола"

В 1973 году вышел фильм «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина. Эта картина быстро приобрела статус культовой. Фон Зюдов сыграл в ней священника-экзорциста. Фильм собрал в мировом прокате 403 миллиона долларов, что по тем временам было невероятной суммой.

Макс фон Зюдов и Роберт Редфорд в триллере "Три дня Кондора"

Спустя два года вышла еще одна картина, закрепившая звездный статус Макса фон Зюдова. Это был политический триллер «Три дня Кондора» с Робертом Редфордом. Шведскому актеру досталась роль хладнокровного наемного убийцы, которому совершенно все равно, от кого принимать заказы.

Одна из последних ролей знаменитого актера - Трехглазый Ворон в сериале "Игра престолов"

Макс фон Зюдов перебрался во Францию. Он активно снимался до последнего времени. В частности, сыграл в «Звездных войнах: Пробуждение силы» в 2015 году, в сериале «Игра престолов» (Трехглазый Ворон). В 2018 году вышел фильм Томаса Винтерберга «Курск» о гибели российской атомной субмарины. Последней работой знаменитого актера стала роль в картине «Отзвуки прошлого», которая пока еще не готова к прокату.

Кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы"

Парадокс, но за всю свою карьеру фон Зюдов так и не удостоился ни премии «Оскар», ни «Золотого глобуса», ни «Эмми». Американская киноакадемия дважды номинировала его — в 1989 году за роль в картине «Пелле-завоеватель» как лучшего актера и в 2012 году за роль второго плана в драме «Жутко громко и запредельно близко».

Также в активе фон Зюдова две номинации на «Золотой глобус» (1967 год «Гавайи» и 1974 год «Изгоняющий дьявола») и две номинации на «Эмми» (1990 год «Красный король, белый король» и 2016 год «Игра престолов»).

В 1982 году Макс был признан лучшим актером на Венецианском кинофестивале за роль в фильме «Полет орла», а в 2004 году получил почетный приз Каннского международного кинофестиваля.

Фон Зюдов был дважды женат. Его первой супругой была актриса Кристина Инга Бритта Олин. Они прожили вместе 27 лет. Жена родила Максу двоих сыновей — Класа и Генрика. Супруги развелись в 1979 году.

В апреле 1997 года фон Зюдов женился на француженке Катрин Бреле. Благодаря этому браку он получил французское гражданство.

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