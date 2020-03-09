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Украинская чемпионка Европы стала мамой (фото)
Вице-чемпионка мира 2017 года в эстафете, трехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Петренко (Варвинец) стала мамой. В понедельник, 9 марта, 27-летняя спортсменка родила мальчика. Рост ребенка — 55 см, вес — 3,6 кг.
Напомним, что в 2017 году Варвинец вышла замуж за тренера молодых украинских биатлонистов Алексея Петренко и взяла фамилию мужа. Ранее он тоже был биатлонистом и представлял нашу страну на юношеских и юниорских соревнованиях.
Ирина с мужем
Ирина Варвинец — трехкратная чемпионка Европы по биатлону
«Варвинец, поздравляя меня с днем рождения, сказала, что у нее все по плану. А если по плану, значит, она родит ребенка и будет возвращаться в биатлон», — заявил недавно глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины завоевала серебряную медаль мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Фото Xsport, Instagram
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