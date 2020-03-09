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«Лейпциг» — «Тоттенхэм»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
Во вторник, 10 марта, немецкий «Лейпциг» на «РБ Арене» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов примет английский «Тоттенхэм» (начало встречи — в 22:00, арбитр — Карлос дель Серро из Испании, прямая телетрансляция — «Футбол 2»). Напомним, что в первом поединке команда Юлиана Нагельсманна увезла победу из Лондона благодаря голу Вернера с пенальти (1:0).
Кстати, матч между «Лейпцигом» и «Тоттенхэмом» (в отличие от встречи между «ПСЖ» и «Боруссией» 11 марта) не будет проводиться при пустых трибунах.
Напомним, что «Лейпциг» после ничьей на поле соперника «Шахтера» в Лиге Европы «Вольфсбурга» (0:0) с 50 очками занимает в чемпионате Германии третье место, на один пункт отставая от дортмундской «Боруссии» и на пять — от «Баварии».
Что же касается «Тоттенхэма», то в последнем туре премьер-лиги лондонцы довольствовались ничьей на поле «Барнли» (1:1) и идут в турнирной таблице лишь восьмыми с семиочковым отставанием от зоны Лиги чемпионов.
Отметим, что у хозяев поля из-за травмы не сыграет венгерский защитник Орбан, а вот наставник лондонцев Жозе Моуриньо точно не сможет рассчитывать на травмированных корейца Сон Хын Мина, француза Сиссоко и лидера атак англичанина Кейна, который уже приступил к тренировкам с мячом.
В предстоящей дуэли букмекеры отдают предпочтение немцам. К примеру, компания «Париматч» ставки на победу «Лейпцига» принимает с коэффициентом 1,57, ничью специалисты оценили в 4,50, а победу «шпор» — и вовсе в 5,70. Кстати, букмекеры практически не сомневаются в выходе команды Нагельсманна в четвертьфинал: 1,14 — на «Лейпциг» и 6,20 — на «Тоттенхэм».
За видео голов в поединке «Лейпциг» — «Тоттенхэм» в режиме онлайн следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
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Фото Getty Images
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