10 марта 2020

В это трудно поверить, но сегодня ему исполняется ровно 80 лет. А он по-прежнему статен, красив, подтянут и невероятно популярен во всём мире. Он по-прежнему остаётся кумиром для многих парней, увлекающихся восточными единоборствами, и любителей кинобоевиков, не пропустивших ни одного фильма с его участием. Речь идёт о знаменитом американском актёре и мастере боевых искусств Чаке Норрисе.

Вообще-то полное его имя звучит так — Карлос Рэй Норрис-младший. Родился он в небольшом городке Райан (штат Оклахома) 10 марта 1940 года в семье местного автомеханика Рэя Норриса. Отец был так беден, что мальчику даже не приходилось мечтать о занятиях спортом, поскольку денег на это элементарно не хватало. Вот почему поначалу ему пришлось работать грузчиком. А потом уже отправиться в качестве десантника ВВС на военную базу США в Южную Корею. Там-то он и увлёкся боевыми искусствами. Там-то он и получил прозвище Чак. Там-то он и решил создать в будущем сеть школ по обучению ребят каратэ.

Всё, что задумывал осуществить Чак Норрис, у него получалось с поразительным постоянством. Решил создавать школы — создал. Решил придумать свой новый стиль в боевом искусстве — придумал. Правда, для этого ему пришлось добавить к уже известным приёмам тансудо элементы джиу-джитсу, дзюдо и каратэ сито-рю. Новый стиль получил название чун-кук-до. И до сих пор в Лас-Вегасе каждое лето проводится чемпионат по чун-кук-до, который организовывает для спортсменов этого вида боевых искусств его основатель Чак Норрис.

Первым фильмом, в котором снялся будущий герой американских боевиков, назывался ''Команда разрушителей''. Картина была откровенно слабенькой и известности ему не принесла. Зато позволила познакомиться и подружиться с легендарным Брюсом Ли, с которым они потом снимались во многих фильмах. А в своём последнем фильме (''Неудержимые-2'', 2012 год) Чак Норрис снимался по приглашению Сильвестра Сталлоне, после чего решил окончательно уйти на пенсию. Кстати, Сталлоне, хорошо знакомый со множеством анекдотов, придуманных по всему миру в честь Чака Норриса, предложил ему рассказать в этом фильме один из самых смешных фактов о себе. Жена актёра выбрала шутку про кобру, которая погибла, укусив Норриса.

Ну, раз уж речь зашла об анекдотах про Чака Норриса, не удержусь от того, чтобы и себе рассказать парочку. Так вот. Друзья рассказывают о нём на очередном дне рождения:

- Когда Чаку исполнилось 75 лет, всем пришлось признать, что он таки изрядно потрепал жизнь…

Или ещё один. Знатоки говорят, что Чак Норрис способен убить двух охотников… одним зайцем!

Вот, пожалуй, и всё на сегодня. Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.