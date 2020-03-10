Ограбление века в Чили: в аэропорту похитили 15 млн долларов наличными

Мир

В понедельник, 9 марта, в Чили было совершено преступление, которое местные СМИ уже назвали ограблением века. Средь бела дня в аэропорту Сантьяго группа вооруженных грабителей похитила 14 миллионов долларов и миллион евро наличными. Деньги доставили в чилийскую столицу самолетом. О спецрейсе знало ограниченное число людей.

Как пишет британская газета The Guardian, налетчики заехали на территорию аэропорта имени Артуро Мерино Бенитеса двумя машинами. Это были небольшие фургоны с символикой компании, которая занимается доставкой товаров. Полиция утверждает, что преступников было не меньше семи. Все были вооружены обрезами и полуавтоматическими винтовками.

Деньги находились в бронированном автомобиле охранной фирмы Brinks. В ходе короткой перестрелки два ее сотрудника получили ранения. Быстр перегрузив пачки с новенькими банкнотами в свои фургоны, грабители скрылись.

Полиция уверена, что преступники было хорошо осведомлены о доставке денег в аэропорт. Расследование пытается найти человека, который допустил утечку информации.

Работа следователей значительно усложнена взрывоопасной обстановкой в стране. С октября прошлого года в Чили не утихают массовые протесты. Люди недовольны социальным неравенством. Власти жестко подавляют демонстрации и митинги. Полиция использует водометы, слезоточивый газ, даже огнестрельное оружие. За время беспорядков были убиты 26 человек.

Подавление протестов стало приоритетом в работе полиции. Этим воспользовались криминальные элементы. Сантьяго и другие крупные города страны захлестнула волна преступности и насилия. В разы возросло количество ограблений и угонов машин.

The Guardian напоминает, что в аэропорту Сантьяго уже был похожий налет. В 2014 году группа вооруженных грабителей похитила из находившегося там фургона около 10 миллионов долларов. После этого начальник службы безопасности аэропорта был уволен.

France Press вспоминает еще одно крупное ограбление в Сантьяго. В 2017 году из офиса транспортной компании похитили 19 миллионов долларов, приготовленных для транспортировки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter