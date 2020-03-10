Происшествия

Обливали ледяной водой на улице: в Херсоне спасли малышку, которую мама и бабушка «избавляли от чипа» (фото)

Ранним утром в одном из микрорайонов Херсона соседи услышали истошные детские крики, доносящиеся из частного двора. Люди вызвали полицейских.

Как сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полиции Херсонской области Татьяна Пшонь, на вызов приехали работники полицейской мобильной группы по реагированию на факты домашнего насилия. Картина, которую застали правоохранители, шокировала. Как оказалось, с самого утра мать с бабушкой вывели ребенка в одном нижнем белье на улицу и стали обливать ледяной водой. Температура воздуха в это время была едва выше нуля. Девочка замерзла, ее явно давно не купали. Мать с бабушкой вели себя неадекватно, бросались на соседей и кричали, что ребенка таким образом они решили закалить и еще «избавляли от программирования», так как у девочки «внедрен чип».

Полицейские одели и успокоили ребенка. Сообщили о происшествии в службу по делам детей и вызвали на место происшествия врачей. Полицейские и соцработники осмотрели дом семьи. Жилье не отапливалось, стены были в плесени. Дом был отключен от электроснабжения. В комнатах царил беспорядок, стояла вонь.

Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой ребенка, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства и увезли в больницу на обследование. Так как при таких условиях проживания с неадекватными родственниками существовала явная угроза жизни и здоровью ребенка, полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в приют. Возвращение ее в семью под большим вопросом.

Ранее сообщалось, что в Днепре у матери забрали двух детей, которых она довела до жуткого состояния.

«ФАКТЫ» писали также, что в Полтаве мужчина зверски избил свою несовершеннолетнюю приемную дочь прямо на улице.

Еще один шокирующий случай произошел в Винницкой области: там «родители» регулярно избивали маленького мальчика.

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