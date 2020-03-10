За февраль киевляне заплатят за тепло меньше: что важно знать

Деньги

Киевляне начали получать платежки с суммами за тепло, потребленное в феврале. Подсчитано, что в целом горожане заплатят на 420 миллионов гривен меньше, чем в прошлом месяце. Это уже третий перерасчет за теплоносители, который осуществляется на протяжении нынешнего отопительного сезона. (Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали, что ждет жильцов многоэтажек, если в доме до августа 2020 года не появится счетчик тепла.)

Расчеты со скидкой стали возможны, по словам директора СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константина Лопатина, из-за снижения рыночной стоимости газа до 3 938 гривен за кубометр (а эта сумма в структуре тарифа за тепло составляет 80 процентов). И горожан ежемесячно будут информировать о перерасчетах.

Так, в феврале горожанам придется платить за отопление в своих домах в среднем на 26 процентов меньше базового тарифа. Если базовый составляет 1 654 гривни за 1 Гкал, то за второй месяц года принимается во внимание измененный тариф — 1 224 гривни. В среднем сумма будет на 29 процентов ниже, чем в январе. Жильцы домов, где нет общих тепломеров, заплатят за февраль около 24 гривен за квадратный метр отапливаемой площади. Скидка за пользование горячей водой — 24 процента за один кубометр (фактическая его стоимость — 67−68 гривен, а базовый тариф — 90 гривен).

Во время расчетов учитывалась не только сниженная стоимость газа, а и температурный месячный коэффициент по данным Укргидрометцентра. В феврале средняя температура держалась на уровне + 2,5 градуса (в январе +0,5).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в феврале жителям Киева приходили платежки за отопление с шокирующими цифрами — в них были указаны десятки тысяч гривен. При этом в «Киевтеплоэнерго» заявили, что ошибки нет — суммы действительно рассчитаны в соответствии со всеми правилами.

«ФАКТЫ» также сообщали, что вскоре к 7−10 коммунальным услугам в платежках украинцев может добавиться еще 12: платеж за холодную воду разделят на четыре — собственно холодная вода, абонентская плата (то есть за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание. То же касается горячей воды и отопления.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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