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Путин согласился на обнуление своих президентских сроков, Госдума поддержала
Российская Госдума приняла поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков. Поправка дает возможность действующему президенту Владимиру Путину переизбраться в 2024 году.
Предусмотрено, что обнуление президентских сроков состоится после одобрения поправок Конституционным судом и после вступления в силу закона о поправках.
Перед голосованием в Госдуме выступил президент Владимир Путин. Он предложил обнулить его президентские сроки и позволить ему снова участвовать в выборах. При этом Путин назвал нецелесообразной идею полностью снять ограничения на количество президентских сроков. В той версии поправок, чтобы была одобрена Госдумой, оставлена норма, что лицо не может быть президентом более двух каденций.
Напомним, с идеей переписать Конституцию Путин выступил 15 января. Политэксперты считают, что единственная цель проекта — позволить Путину остаться пр и власти после 2024 года.
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