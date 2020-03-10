Путин согласился на обнуление своих президентских сроков, Госдума поддержала

Мир

Российская Госдума приняла поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков. Поправка дает возможность действующему президенту Владимиру Путину переизбраться в 2024 году.

Предусмотрено, что обнуление президентских сроков состоится после одобрения поправок Конституционным судом и после вступления в силу закона о поправках.

Перед голосованием в Госдуме выступил президент Владимир Путин. Он предложил обнулить его президентские сроки и позволить ему снова участвовать в выборах. При этом Путин назвал нецелесообразной идею полностью снять ограничения на количество президентских сроков. В той версии поправок, чтобы была одобрена Госдумой, оставлена норма, что лицо не может быть президентом более двух каденций.

Напомним, с идеей переписать Конституцию Путин выступил 15 января. Политэксперты считают, что единственная цель проекта — позволить Путину остаться пр и власти после 2024 года.

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