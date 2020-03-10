25.14 / 25.73 28.29 / 29.15
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путин согласился на обнуление своих президентских сроков, Госдума поддержала

15:49 10 марта 2020 246
путин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Российская Госдума приняла поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков. Поправка дает возможность действующему президенту Владимиру Путину переизбраться в 2024 году.

Предусмотрено, что обнуление президентских сроков состоится после одобрения поправок Конституционным судом и после вступления в силу закона о поправках.

Перед голосованием в Госдуме выступил президент Владимир Путин. Он предложил обнулить его президентские сроки и позволить ему снова участвовать в выборах. При этом Путин назвал нецелесообразной идею полностью снять ограничения на количество президентских сроков. В той версии поправок, чтобы была одобрена Госдумой, оставлена норма, что лицо не может быть президентом более двух каденций.

Напомним, с идеей переписать Конституцию Путин выступил 15 января. Политэксперты считают, что единственная цель проекта — позволить Путину остаться пр и власти после 2024 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Группа «Время и Стекло»

"Время истекло": в сети заговорили о распаде популярной группы (видео)

путин

Путин согласился на обнуление своих президентских сроков, Госдума поддержала

Обстрел на Донбассе

На Донбассе идет жестокий бой под Песками: у ВСУ есть потери

софия федина

Нардепу Федине, якобы угрожавшей Зеленскому, избрали меру пресечения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер