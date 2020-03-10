Шоу-бизнес

На СТБ стартовал 10-й сезон романтического реалити «Холостяк». Главный герой — 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк уже сделал первый выбор на проекте и определил 16 участниц, с которыми продолжит общение. Одной из них стала 24-летняя Алина Ляшук. Девушка принимала участие в седьмом сезоне вокального шоу «Х-фактор». Тогда ее видео на YouTube собрало больше 15 миллионов просмотров, войдя в топ-3 самых просматриваемых за все 10 сезонов проекта. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алина рассказала, зачем пришла на проект «Холостяк», поделилась впечатлениями от Макса и ответила на нападки своих конкуренток.

— Алина, вы приехали на вечеринку самой первой, а знакомились с Холостяком последней. Что вы делали все это время?

— Просто ждала! Кто умеет ждать, к тому все приходит вовремя. Вообще мне кажется, что всегда всё лучшее оставляют под конец. Это как на концертах: топовые артисты выступают или в начале, или в самом финале (улыбается. — Авт.).

— На самом деле после вашего успешного выступления в вокальном шоу подарок Холостяку был предсказуем.

— Я просто решила подарить Максу то, что мне ближе всего. От песни я получаю наслаждение. А самое главное — с самого начала быть искренней и настоящей. Просто я понимала, что, когда пою, то являюсь сама собой. Что касается выбора хита, то он был спонтанным: эту песню впервые услышала много лет назад, когда была в США, где устроилась домработницей. Видите, она стала для меня судьбоносной. Я и подумать не могла, что через несколько лет исполню ее для Макса, судьба которого тоже связана с Америкой.

— Ваш образ отличался от остальных участниц, которые сражали Холостяка эффектными вечерними платьями. В брюках оказалось комфортнее?

— Если честно, то мой образ мне очень понравился. Его создавали специально для Первой вечеринки. Конечно, я понимала, что «встречают по одежке». Но, как видите, мне удалось быть другой. Хотя на самом деле я к этому и не стремилась.

— Каким было ваше первое впечатление от Холостяка?

— Понимала, что первое впечатление от героя проекта станет для меня очень важным. Потому что именно оно, по большому счету, бывает самым правдивым. Макс произвел на меня хорошее впечатление — у него была открытая улыбка. А еще, когда он вручал мне розу, я обратила внимание на его акцент. Так сложилось, что многое в моей жизни связывает меня с английским языком. Я вообще кайфую от людей, которые не только являются носителями языка, но и круто на нем разговаривают. Ко времени первого знакомства я еще не знала, что Макс жил в Майями, и меня действительно удивило, как быстро он запомнил слова из моей песни и мы общались именно на английском языке.

— Некоторые участницы сочли вас совсем юной, говорили, что у вас нет жизненного опыта, обсуждали, зачем вам этот проект.

— На самом деле очень круто, если человек прошел через трудности, имеет большой жизненный опыт и все же не растерял детскую искренность. Действительно, мне часто приходится сталкиваться с вопросами, которые касаются моего возраста. Но не считаю это какой-то большой проблемой. Хотя одна из девочек перед Церемонией роз подошла ко мне вплотную и начала разглядывать, словно экспонат.

— Что она искала?!

— Она аргументировала свой интерес тем, что у меня нет морщин, а я всего на один год ее младше. Мол, такого не может быть и, наверное, я просто скрываю свой настоящий возраст. Мне было смешно. По-моему, секрет того, как ты выглядишь, во внутренних качествах — нужно быть добрым, много улыбаться. Счастливые люди всегда сияют и делают окружающих лучше.

— Но, видимо, вам все же чего-то не хватало для полного счастья, раз вы пришли на «Холостяк»?

— Это было спонтанное решение, у которого есть своя история. Поскольку до девятого сезона «Холостяка» ни одна из пар не объявляла о свадьбе, я не особо верила в этот проект. Даже помню, что перед последним пост-шоу, где как раз и сказали, что Никита и Даша остались вместе, я написала пост в Instagram: «Уже всё давно известно, и, наверное, они разошлись». И тут наступает вечер, я включаю СТБ и понимаю, что пара до сих пор вместе! Тогда же увидела объявление, что 1 и 2 июня пройдет последний кастинг на десятый сезон проекта. Первого июня я работала, поэтому взяла билет на поезд на второе число. Приехала в Киев, прошла собеседование — и все получилось! Знаете, иногда надо увидеть настоящий пример, чтобы во что-то поверить.

— Переживали на церемонии, что можете не получить розу?

— Очень! При этом меня поражала уверенность девочек, с которыми я успела познакомиться и пообщаться до церемонии. Они не сомневались, что получат розу! А я просто сидела, молчала и волновалась.

— Вы верите в любовь с первого взгляда?

— Верю во влюбленность с первого взгляда. Любовь — это слишком глубокое чувство. Не говорю, что для него годами надо узнавать человека, но как минимум немного пообщаться не мешает (улыбается. — Авт.). По крайней мере тогда мне будет понятно — мой это человек или нет.

— От чего вам пришлось отказаться ради съемок в проекте?

— Ооо, крутой вопрос! Я отказалась от всего — в прямом смысле. У меня на работе была хорошая должность, командировки, параллельно я вела несколько коммерческих страничек в Instagram. Плюс моя страница, которая приносила прибыль, различные фото-, видеосъемки, макияжи — я еще и make up artist. Но при этом у меня был такой сложный ритм жизни, что этот проект случился в моей судьбе совершенно вовремя — в нужном месте и в нужное время.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Первая вечеринка 10 сезона вошла в историю проекта как самая длительная. Она снималась больше 30 часов, к тому же в минусовую температуру. Но даже холодный декабрь не помешал участницам шоу появиться перед Холостяком в эффектных нарядах.

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