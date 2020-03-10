Политика

Минкульт возглавила Светлана Фоменко: что о ней известно

После перезагрузки правительства во главе Министерства культуры временно встала Светлана Фоменко. До 10 марта она была заместителем министра, а теперь назначена временно исполняющей обязанности руководителя министерства. На своем посту Фоменко останется, пока Верховная Рада не утвердит нового министра.

Светлане Фоменко 43 года. Она родилась в Киеве, закончила Киевский университет имени Тараса Шевченко («романо-германские языки и литература») и Нацакадемию государственного управления («европейское сотрудничество»).

В Министерство культуры Фоменко пришла в 2013 году, возглавив управление международного сотрудничества. В 2014 году была заместителем министра по евроинтеграции. В 2015 году стала консультантом депутата — замглавы комитета Рады по культуре и духовности.

В 2016 году Фоменко вернулась в Минкультуры на пост первого заместителя министра. В декабре 2019 года была назначена в обновленное министерство молодежи, культуры и спорта заместителем министра и взяла на себя направление по защите культурного наследия.

После отставки правительства Алексея Гончарука министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказался идти в новый Кабмин, не согласившись с разделением министерства. С 5 марта Минкультуры осталось без руководителя.

Фото mkms.gov.ua

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