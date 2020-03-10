- 18:11 Минкульт возглавила Светлана Фоменко: что о ней известно
- 17:34 Прокурором Киева снова стал чиновник, люстрированный в 2015 году
- 17:26 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Александрия»: расписание трансляций четвертьфинала Кубка Украины
- 17:18 Венгрия заявила, что будет продолжать блокировать сближение Украины с НАТО
- 16:56 Wizz Air временно прекращает полеты в Израиль и Италию
- 16:56 НБУ резко "уронил" гривню: объявлен официальный курс доллара на 11 марта
- 16:48 Ведущая ТСН самоизолировалась после поездки в Италию
- 16:39 Полетели головы: в Херсоне уволили чиновников из-за танца в чулках 8 Марта
- 16:32 Представители «ЕС» попытались сорвать встречу Светличной с коллективом Панютинского ВРЗ, — СМИ
- 16:32 У Минэкономики появился временный глава: кто такой Павел Кухта
- 16:17 Апрель уже наступил: с начала марта в Киеве побиты семь температурных рекордов
- 16:12 Матчи «Вольфсбург» — «Шахтер» и Польша — Украина из-за коронавируса сыграют без зрителей
Минкульт возглавила Светлана Фоменко: что о ней известно
После перезагрузки правительства во главе Министерства культуры временно встала Светлана Фоменко. До 10 марта она была заместителем министра, а теперь назначена временно исполняющей обязанности руководителя министерства. На своем посту Фоменко останется, пока Верховная Рада не утвердит нового министра.
Светлане Фоменко 43 года. Она родилась в Киеве, закончила Киевский университет имени Тараса Шевченко («романо-германские языки и литература») и Нацакадемию государственного управления («европейское сотрудничество»).
В Министерство культуры Фоменко пришла в 2013 году, возглавив управление международного сотрудничества. В 2014 году была заместителем министра по евроинтеграции. В 2015 году стала консультантом депутата — замглавы комитета Рады по культуре и духовности.
В 2016 году Фоменко вернулась в Минкультуры на пост первого заместителя министра. В декабре 2019 года была назначена в обновленное министерство молодежи, культуры и спорта заместителем министра и взяла на себя направление по защите культурного наследия.
После отставки правительства Алексея Гончарука министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказался идти в новый Кабмин, не согласившись с разделением министерства. С 5 марта Минкультуры осталось без руководителя.
Фото mkms.gov.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...