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Политика

В КИУ определили самых больших транжир среди украинских партий: результаты удивили

19:04 10 марта 2020 141
деньги
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Комитет избирателей Украины назвал партии-рекордсмены по расходам в 2019 году. Самыми активными транжирами оказались Радикальная партия Олега Ляшко и политсила «Слуга народа». Первая потратила на уставную деятельность 493 млн гривен, вторая ненамного меньше — 479 миллионов.

Данные о расходах были получены из финансовых отчетов партий в Нацагентство по предотвращению коррупции. После РПЛ и «слуг» с большим отрывом идет партия ВО «Батькивщина», потратившая 375 миллионов гривен.

В пятерку вошли «Европейская солидарность» (270 млн) и партия «Голос» (255 млн). Больше 100 миллионов гривен потратили «Оппозиционный блок» (179 млн.), «Украинская стратегия Гройсмана» (117 млн), ВО «Свобода» (100 млн).

В КИУ заметили, что две трети расходов украинских партий — это траты на парламентскую и президентскую кампании. «Украинские выборы все еще чрезвычайно дорогие, и одного энтузиазма партийного аппарата или поддержки граждан мало для проведения полномасштабной кампании в рамках всей страны», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее партии посчитали, сколько государство им компенсирует за расходы во время избирательной кампании. А КИУ назвал популистов года — политические силы, обещания которых реализовать невозможно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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