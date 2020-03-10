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Трамп не приедет к Путину на 9 Мая: в Белом доме назвали причину
Президент США Дональд Трамп не приедет в Россию на военный парад в честь Дня победы 9 мая. В Белом доме подтвердили, что приглашение от россиян получали, но вынуждены ответить отказом.
Представители Трампа напомнили, что президент и раньше высказывал сомнения, что сможет приехать на парад, поскольку будет занят предвыборной кампанией в США. Об этом сообщает Голос Америки.
Напомним, в Кремле, несмотря на отказ Трампа, все равно ждут американскую делегацию высокого уровня либо высокопоставленного представителя от США.
Кроме Трампа, приглашение приехать в Москву получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Подтвердили визит в Россию генеральный секретарь ООН, президент Франции Эммануэль Макрон, лидеры Чехии, Сербии, Болгарии.
Фото Donald J. Trump/Facebook
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