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Кабмин назначил временного главу Минэнерго: что известно о Виталии Шубине
Новым руководителем министерства энергетики и защиты окружающей среды назначен Виталий Шубин. На посту он останется до того, как будет выбрана кандидатура министра.
Ранее Шубин занимал должность первого заместителя главы Минэнерго. После того, как было распущено старое правительство и назначено новое, ряд министерств остались без руководителей. Минэнерго также вошло в число таких госорганов. На должность предлагался Иван Плачков, но в итоговый список он не вошел.
И. о. министра Виталию Шубину 38 лет. По образованию он юрист (Киевский университет туризма, экономики и права), а также закончил Национальную академию государственного управления.
Шубин работал в компания ГП «Энергорынок», «ДТЭК», «Энергетические ресурсы Украины». До прихода в Минэнерго в 2018—2019 годах Шубин руководил ООО «Днепро-Бугская ветряная электростанция».
Фото Виталий Шубин/Facebook
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