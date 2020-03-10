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День ангела Марины: красивые поздравления и открытки

12:12 11 марта 2020 41
День ангела Марины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

12 марта День ангела у Марин, Мариночек, Мариш (в невисокосный год — 13 марта).

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки для именинниц.

День ангела Марины

День ангела Марины

Марина, в имени твоем
Шум моря, ласковый прибой.
И в этот день мы говорим:
«Нам очень повезло с тобой!»

Пусть жизнь тебе вернет сполна
Всю доброту твою и свет.
Накроет счастья пусть волна,
Оберегая от всех бед.

Пускай же яркая звезда
Счастливой наградит судьбой.
И в день рожденья, и всегда
Пусть будут близкие с тобой!

День ангела Марины

***
Для Марины поздравленья
Я в букеты соберу.
И сегодня, в этот праздник,
Все тебе их подарю.

Ты, как солнышко из сказки,
Согреваешь всех теплом,
Даришь нам любовь и ласку,
Щедро делишься добром.

Пусть в сто крат тебе вернутся
Твои щедрые дары,
За твое большое сердце
Мы тебя боготворим.

Для тебя прошу у неба,
Чтоб сбывались все мечты,
Счастья для моей Марины,
Доброй, ласковой судьбы.

День ангела Марины

***
Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!

День ангела Марины

***
Мариночка, Маришка,
Морская суперледи.
Очаровашка наша,
Милее всех на свете!

Маринка, словно солнце,
Сияет ярко, греет.
Марина появляется —
Становится теплее.

Живи, Маришка, в счастье,
В своих мечтах-желаниях.
И пусть осуществятся
Твои все ожидания!

День ангела Марины

***
Поздравляем, Марина, сердечно
И желаем добра и любви!
Радость будет пускай бесконечной,
Пусть все будни раскрасит твои,
Не напрасны пусть будут усилия,
Добивайся удачи в судьбе,
Пусть, Мариночка, рог изобилия
Все, что хочешь, подарит тебе!

День ангела Марины

Напомним, что 14 марта именины отмечают Ольги. Открытки и поздравления для них можно найти здесь.

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