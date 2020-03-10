Общество и люди

День ангела Марины: красивые поздравления и открытки

12 марта День ангела у Марин, Мариночек, Мариш (в невисокосный год — 13 марта).

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки для именинниц.

Марина, в имени твоем

Шум моря, ласковый прибой.

И в этот день мы говорим:

«Нам очень повезло с тобой!»

Пусть жизнь тебе вернет сполна

Всю доброту твою и свет.

Накроет счастья пусть волна,

Оберегая от всех бед.

Пускай же яркая звезда

Счастливой наградит судьбой.

И в день рожденья, и всегда

Пусть будут близкие с тобой!

***

Для Марины поздравленья

Я в букеты соберу.

И сегодня, в этот праздник,

Все тебе их подарю.

Ты, как солнышко из сказки,

Согреваешь всех теплом,

Даришь нам любовь и ласку,

Щедро делишься добром.

Пусть в сто крат тебе вернутся

Твои щедрые дары,

За твое большое сердце

Мы тебя боготворим.

Для тебя прошу у неба,

Чтоб сбывались все мечты,

Счастья для моей Марины,

Доброй, ласковой судьбы.

***

Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!

***

Мариночка, Маришка,

Морская суперледи.

Очаровашка наша,

Милее всех на свете!

Маринка, словно солнце,

Сияет ярко, греет.

Марина появляется —

Становится теплее.

Живи, Маришка, в счастье,

В своих мечтах-желаниях.

И пусть осуществятся

Твои все ожидания!

***

Поздравляем, Марина, сердечно

И желаем добра и любви!

Радость будет пускай бесконечной,

Пусть все будни раскрасит твои,

Не напрасны пусть будут усилия,

Добивайся удачи в судьбе,

Пусть, Мариночка, рог изобилия

Все, что хочешь, подарит тебе!

Напомним, что 14 марта именины отмечают Ольги. Открытки и поздравления для них можно найти здесь.

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