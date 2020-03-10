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Украина

Кабмин готовится объявить в Украине карантин в школах и вузах, — СМИ

22:40 10 марта 2020 162
школа
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что в Украине подтвержден лишь один случай коронавируса COVID-19, правительство не против по примеру других стран ввести карантин в учебных заведениях. Вместе с приостановлением занятий в школах и вузах могут быть ограничены массовые мероприятия всех типов: развлекательные, спортивные.

Как сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на источники в Кабмине, вопрос о карантине будет обсуждаться на ближайшем заседании правительства в среду, 11 марта.

Предполагается, что Кабмин введет определенные ограничения на общенациональном уровне, но местные власти вправе установить дополнительные меры предосторожности в период вспышки инфекции.

Напомним, ограничения учебного процесса уже введены в крупных вузах Киева и Харькова, в Черновцах отменили массовые мероприятия. В Сумской области также отменены школьные экскурсии, спортивные соревнования.

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