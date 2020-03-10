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Общество и люди

День ангела Дарьи и Дарины: душевные поздравления и открытки

12:55 13 марта 2020 69
День Дарьи
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

14 марта именины у Дарьи и Дарины. Также праздник у Евдокии, поэтому не забудьте поздравить знакомых с этим именем.

А «ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для именинниц.

День Дарьи

Дариночка, счастье дарящая,
Как будто бы лебедь изящная,
Прекрасная, нежная, хрупкая,
Веселая, знойная, чуткая.

Пусть жизнь твоя радостью полнится,
Добро возвращается сторицей,
И все, что тебе пожелается,
Без всяких преград исполняется!

День Дарьи

День Дарьи

***
Тебя, Дарина, поздравляю,
Желаю счастья я в судьбе,
Вся доброта, что людям даришь,
Вновь возвращается к тебе.

Щедра ты на любовь и ласку,
И не скупишься на добро,
Желаю жить тебе, как в сказке,
Чтоб на душе было светло.

День Дарьи

День Дарьи

День Дарьи

***
Тебя поздравляю, Дариночка,
Желаю везенья вселенского,
Успеха большую корзиночку
И счастья огромного женского.

Любви океан нескончаемый,
Охапку добра и терпения,
Чтоб каждая встреча случайная
Благие несла впечатления!

День Дарьи

День Дарьи

***
Дарья, Дашенька, Дашуля,
Ты мила и хороша.
Весела будь и красива,
Пусть поет твоя душа.

Жизни светлой, жизни яркой
Мы желаем от души.
Исполнялись чтоб желания,
Чтоб сбывались все мечты!

Даша очень симпатична
И собою хороша.
Пусть порядок будет в личном,
Пусть поет твоя душа!
***
Я желаю тебе, Даша,
Счастья женского, любви,
Чтоб глаза всегда горели
И кипела страсть в крови.

Чтоб всегда хватало денег
На приятные капризы,
А любимый делал чаще
Тебе, Дашенька, сюрпризы.

Пусть везет тебе в работе,
Ценит босс и коллектив,
Будет пусть всегда для роста
В жизни море перспектив.

Также в этот день именины у Ольги. Поздравления для Ольги можно найти здесь.

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