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День ангела Дарьи и Дарины: душевные поздравления и открытки

14 марта именины у Дарьи и Дарины. Также праздник у Евдокии, поэтому не забудьте поздравить знакомых с этим именем.

А «ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для именинниц.

Дариночка, счастье дарящая,

Как будто бы лебедь изящная,

Прекрасная, нежная, хрупкая,

Веселая, знойная, чуткая.

Пусть жизнь твоя радостью полнится,

Добро возвращается сторицей,

И все, что тебе пожелается,

Без всяких преград исполняется!

***

Тебя, Дарина, поздравляю,

Желаю счастья я в судьбе,

Вся доброта, что людям даришь,

Вновь возвращается к тебе.

Щедра ты на любовь и ласку,

И не скупишься на добро,

Желаю жить тебе, как в сказке,

Чтоб на душе было светло.

***

Тебя поздравляю, Дариночка,

Желаю везенья вселенского,

Успеха большую корзиночку

И счастья огромного женского.

Любви океан нескончаемый,

Охапку добра и терпения,

Чтоб каждая встреча случайная

Благие несла впечатления!

***

Дарья, Дашенька, Дашуля,

Ты мила и хороша.

Весела будь и красива,

Пусть поет твоя душа.

Жизни светлой, жизни яркой

Мы желаем от души.

Исполнялись чтоб желания,

Чтоб сбывались все мечты!

Даша очень симпатична

И собою хороша.

Пусть порядок будет в личном,

Пусть поет твоя душа!

***

Я желаю тебе, Даша,

Счастья женского, любви,

Чтоб глаза всегда горели

И кипела страсть в крови.

Чтоб всегда хватало денег

На приятные капризы,

А любимый делал чаще

Тебе, Дашенька, сюрпризы.

Пусть везет тебе в работе,

Ценит босс и коллектив,

Будет пусть всегда для роста

В жизни море перспектив.

Также в этот день именины у Ольги. Поздравления для Ольги можно найти здесь.

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