- 13:31 Как выявить фальшивые лекарства: три основных признака подделки
- 13:29 Из-за коронавируса Украина отменила железнодорожное сообщение со Словакией
- 13:29 «Особенно вредит глазам тепловизор»: вернуть зрение бойцам бесплатно помогают врачи-переселенцы
- 13:25 Баскетбольную Суперлигу в Украине досрочно завершили из-за коронавируса
- 13:22 Коронавирус атаковал Горловку: сообщается о 12 заболевших
- 13:12 Жеребьевка Кубка Украины: «Динамо» узнало соперника в полуфинале
- 13:08 Андре Тан доводит жену до нервных срывов: в чем причина
- 13:01 Ограничения из-за коронавируса: что решили на заседании СНБО
- 13:00 Матч «Шахтер» — «Вольфбсург» не состоится
- 12:55 День ангела Дарьи и Дарины: душевные поздравления и открытки
- 12:47 Украинские пограничники задержали журналиста из России: что произошло
- 12:27 Бой Хабиб — Фергюсон пройдет в необычном формате из-за коронавируса
День ангела Дарьи и Дарины: душевные поздравления и открытки
14 марта именины у Дарьи и Дарины. Также праздник у Евдокии, поэтому не забудьте поздравить знакомых с этим именем.
А «ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки для именинниц.
Дариночка, счастье дарящая,
Как будто бы лебедь изящная,
Прекрасная, нежная, хрупкая,
Веселая, знойная, чуткая.
Пусть жизнь твоя радостью полнится,
Добро возвращается сторицей,
И все, что тебе пожелается,
Без всяких преград исполняется!
***
Тебя, Дарина, поздравляю,
Желаю счастья я в судьбе,
Вся доброта, что людям даришь,
Вновь возвращается к тебе.
Щедра ты на любовь и ласку,
И не скупишься на добро,
Желаю жить тебе, как в сказке,
Чтоб на душе было светло.
***
Тебя поздравляю, Дариночка,
Желаю везенья вселенского,
Успеха большую корзиночку
И счастья огромного женского.
Любви океан нескончаемый,
Охапку добра и терпения,
Чтоб каждая встреча случайная
Благие несла впечатления!
***
Дарья, Дашенька, Дашуля,
Ты мила и хороша.
Весела будь и красива,
Пусть поет твоя душа.
Жизни светлой, жизни яркой
Мы желаем от души.
Исполнялись чтоб желания,
Чтоб сбывались все мечты!
Даша очень симпатична
И собою хороша.
Пусть порядок будет в личном,
Пусть поет твоя душа!
***
Я желаю тебе, Даша,
Счастья женского, любви,
Чтоб глаза всегда горели
И кипела страсть в крови.
Чтоб всегда хватало денег
На приятные капризы,
А любимый делал чаще
Тебе, Дашенька, сюрпризы.
Пусть везет тебе в работе,
Ценит босс и коллектив,
Будет пусть всегда для роста
В жизни море перспектив.
Также в этот день именины у Ольги. Поздравления для Ольги можно найти здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».