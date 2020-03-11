Дожди и резкое потепление: синоптики предупредили о погоде в ближайшее дни

Украина

Погода в Украине в ближайшие дни будет комфортной и обещает больше напоминать апрельскую, чем мартовскую. Немного скажутся на температуре за окном дожди и ветер в западных регионах, но в целом по Украине будет тепло. Исключением станут лишь Карпаты, где возможны ночные заморозки.

11 марта возможен дождь, в основном в западных областях, туман в северных и центральных регионах. На западе и в Винницкой области сильный ветер с порывами до 20 м/с. Днем до +13 градусов, а на юге до +16°.

12 марта потеплеет еще сильнее: до 15 градусов в центральных областях, до 17° на западе и до 18−19° на юге. В западных регионах продолжатся дожди.

Напомним, народные синоптики составили прогноз на каждый из весенних месяцев. Об этом в статье «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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