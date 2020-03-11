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Деньги

Доллар резко взлетел в цене: сколько стоит валюта 11 марта

9:11 11 марта 2020 137
доллар
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После того, как Нацбанк резко «уронил» гривню и установил новый курс к доллару и евро, в банковских обменниках также скорректировали показатели. С утра 11 марта наличный доллар предлагают за 25,7 — 26,0 гривен. Выкупить американскую валюту банки готовы по курсу 24,95−25,3 UAH/USD.

Курс европейской валюты пересек психологическую отметку в 29 грн/евро. Евровалюту предлагают за 29,3−29,6 грн. Выкупить евро банки готовы за 28,2 грн, хотя встречаются и предложения с курсом 28,6 UAH/EUR.

Напомним, официальный курс доллара на 11 марта НБУ установил на отметке 25,31 UAH/USD. Опрошенные «ФАКТАМИ» аналитики рынка отмечают, что 10 марта курс на межбанке почти не реагировал на валютные интервенции Нацбанка и продажу 150 млн долларов.

Кроме того, эксперты заметили отток инвестиций из экономики и активное избавление инвесторов от украинских облигаций внутреннего государственного займа. Об этом в статье «Доллар и евро стремительно дорожают: как мировой кризис ударит по Украине».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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