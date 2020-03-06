11 марта 2020

11 марта 105-го года считается днем появления первой в мире бумаги практически в том виде, в котором знаем ее мы. В этот день некто Цай Лунь, служивший евнухом (!?) при императорском дворе династии Хань, подал начальству доклад, посвященный исследованию технологии производства бумаги. Скромный выходец из города Лэйян нынешней китайской провинции Хунань к тому времени уже почти 30 лет был увлечен идеей изобретения бумаги. Ему были хорошо известны все прежние носители информации, такие, как глиняные таблички, пергамент, берестяные грамоты и узелковое письмо. Ему было знакомо привычное для Китая его времени производство бумаги из пеньки и из шелка, который изготавливали из коконов шелкопряда. Но все это было не то.

Цай Лунь к своему открытию пришел следующим образом. Он растолок волокна шелковицы, древесную золу, старые тряпки, волокна тутового дерева и пеньку. Все это смешал с водой и получившуюся массу выложил на форму, которой служила деревянная рама и сито из бамбука. После длительной сушки на солнце Цай Лунь разгладил полученную массу с помощью гладких камней и получил прочные листы бумаги.

Многие исследователи этого открытия не раз ставили под вопрос гениальность изобретения Цай Луня. Они ссылались на опыт… пчел, строящих свои жилища из по сути настоящей бумаги, полученной путем пережевывания древесины. И при этом утверждали, что наблюдательному человеку достаточно было просто повторить этот процесс. Но почему-то до китайского придворного евнуха никто так и не догадался сделать ничего подобного.

За выдающееся достижение император Хэ Ди (Лю Чжао) пожаловал изобретателю бумаги высокий титул министра и большое богатство. Не хочется даже упоминать о том, что вскоре, став жертвой дворцовых интриг при императоре Ань Ди, Цай Лунь вынужден был принять яд и закончить свой жизненный путь в незаслуженных мучениях. Но дело всей его жизни продолжает радовать человечество на протяжении уже двух тысяч лет. И представить сегодня современный мир без бумажных носителей информации по-прежнему невозможно.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.