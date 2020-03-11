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На Киевщине пенсионерку лишили земли и заставили охранять могилу сына, — СМИ
Пенсионерка Зинаида Кондратенко оказалась в ситуации, когда земельный участок, который она получила в наследство от сына, был переоформлен после его смерти. Об этом пишет «Главком».
Женщина рассказала, что в 2006 году ее сын Евгений Кондратенко стал единственным владельцем фермерского хозяйства «Гранд», которое за год до того приобрело земельный участок площадью 18,55 га. Земля расположена в Бориспольском районе Киевской области. После смерти Евгения Кондратенко единственным наследником его фермерского хозяйства стала мать.
В феврале 2018-го Зинаида Кондратенко при переоформлении документов узнала, что право собственности на земельный участок у фермерского хозяйства «Гранд», принадлежащего ее сыну, приобрела неизвестная ей столичная компания с созвучным названием. Оказалось, что месяц назад эта фирма «заключила договор» купли-продажи участка с умершим больше года назад Евгением Кондратенко.
Зинаида Кондратенко обратилась в Минюст и суд. В результате записи нотариуса о смене собственника земельного участка были отменены, а договор купли-продажи земли признан недействительным.
Однако «новые владельцы» не остановились, и сейчас пытаются доказать, что Евгений Кондратенко на самом деле не умер. Поэтому пенсионерка боится, что злоумышленники могут осквернить могилу ее сына и похитить тело, чтобы не дать возможности доказать, что она действительно похоронила сына. Женщина была вынуждена поставить возле могилы охранника и платит ему за каждое ночное дежурство по 300 гривен.
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