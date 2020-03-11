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Гулявший по улицам лев оказался большой собакой с уникальной стрижкой (фото)
В полицию испанского города Молина-де-Сегура поступило множество звонков от взволнованных местных жителей, сообщавших, что видели на улицах льва, гуляющего на свободе. Полицейские отправились проверять сигнал и обнаружили, что на самом деле «львом» была очень крупная собака со специфической стрижкой. Пес был наполовину обрит — так что впереди у него осталось подобие гривы. А на бритом хвосте осталась лишь характерная кисточка.
Как сообщает издание The Mirror, полиция разместила фото собаки в соцсети Twitter. Пес породы леонбергер и в самом деле напоминает царя зверей. Почему хозяин решил так оригинально постричь своего питомца связавшиеся с ним стражи порядка не знают. Но все документы, в том числе справки о прививках, у имеющей дружелюбный характер собаки в порядке.
Порода Леонбергер была выведена в XIX веке Генрихом Эссигом, советником муниципалитета города Леонберга на юго-западе Германии. Он решил создать собаку, облик которой напоминал бы льва, который являлся символом города Леонберг. В ней скрещены породы ньюфаундленд, сенбернар и пиренейская горная собака.
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