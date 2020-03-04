- 12:31 Отставка Гончарука: в Раде зарегистрировали проект постановления
- 12:28 Стало известно, где разместили жену инфицированного коронавирусом украинца
- 12:28 День ангела Ольги: лучшие поздравления и открытки для именинниц
- 12:22 Коронавирус в Великобритании: Джонсон готов задействовать военных
- 12:11 В аэропорту Франкфурта-на-Майне заметили американского фаната «Новороссии»: в сеть попали фото
- 12:05 В «Слуге народа» рассказали, какие министры могут сохранить должности после «перезагрузки» Кабмина
- 12:02 Новая песня alyona alyona стала саундтреком к фильму
- 11:52 Есть ли жизнь на Марсе: фото странной дыры на поверхности планеты взволновало ученых
- 11:48 Отразил 5 пенальти: вратарь-герой из 4-го дивизиона вывел свою команду в полуфинал Кубка Германии
- 11:42 Доллар по 25, евро по 28: что происходит с курсом валют
- 11:37 В ЕС приняли решение по санкциям против России
- 11:27 Подозревают пневмонию? Появились неоднозначные данные о состоянии зараженного коронавирусом украинца
Побочный эффект дрессировки: хозяева обучили команде «сидеть» не только собак, но и своего сына (видео)
30-летний британский пекарь Мэтт Шервуд разместил в соцсетях видео, в котором продемонстрировал забавный результат дрессировки двух своих стаффордширских терьеров. Каждый раз, когда Мэтт или его жена, собираясь перейти дорогу, дают собакам команду «сидеть», их двухлетний сын Боден усаживается на землю рядом со своими четвероногими приятелями.
Мама с папой объясняли малышу, что эта команда к нему не относится. Но Боден продолжает дисциплинированно выполнять приказы родителей. «Он поступает так в 80% случаях во время наших прогулок. И пропускает команды только, когда едет на самокате или велосипеде».
Шервуд говорит, что мальчик воспринимает псов, как членов семьи. «Наши собаки очень нежные и верные. И продолжают так же к нам относиться и после того, как у нас появился Боден. Они с ним настоящие друзья», — говорит Мэтт.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что неожиданная дружба собаки и хорька умилила сеть.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.