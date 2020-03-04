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Мир

Побочный эффект дрессировки: хозяева обучили команде «сидеть» не только собак, но и своего сына (видео)

11:20 4 марта 2020 540
Собака и мальчик
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

30-летний британский пекарь Мэтт Шервуд разместил в соцсетях видео, в котором продемонстрировал забавный результат дрессировки двух своих стаффордширских терьеров. Каждый раз, когда Мэтт или его жена, собираясь перейти дорогу, дают собакам команду «сидеть», их двухлетний сын Боден усаживается на землю рядом со своими четвероногими приятелями.

Мама с папой объясняли малышу, что эта команда к нему не относится. Но Боден продолжает дисциплинированно выполнять приказы родителей. «Он поступает так в 80% случаях во время наших прогулок. И пропускает команды только, когда едет на самокате или велосипеде».

Шервуд говорит, что мальчик воспринимает псов, как членов семьи. «Наши собаки очень нежные и верные. И продолжают так же к нам относиться и после того, как у нас появился Боден. Они с ним настоящие друзья», — говорит Мэтт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что неожиданная дружба собаки и хорька умилила сеть.

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