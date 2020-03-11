Мир

Эпидемия коронавируса COVID-19 оказывает влияние не только на экономику, но и на политику по всему миру.

Сандерс проиграл из-за коронавируса

В США главные претенденты на пост президента от Демократической партии Джо Байден и Берни Сандерс приняли решение временно отказаться от встреч с избирателями. В частности, отменены их предвыборные агитационные мероприятия в штате Огайо. А в штате Вашингтон, где уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом, избирателям было предложено голосовать на праймериз по почте. Усложнение процедуры отодвинуло сроки оглашения результатов внутрипартийного предварительного голосования.

Однако и без данных по штату Вашингтон уже ясно, что бывший вице-президент США Байден победил сенатора от штата Вермонт Сандерса, и именно Байден станет единым кандидатом в президенты от Демократической партии. После праймериз, которые прошли 10 марта в шести штатах, Байден оторвался от соперника на 160 голосов. У него по состоянию на утро 11 марта 823 голоса из необходимых 1991 голоса для победы. Сандерс серьезно отстает со своими 663 голосами.

Аналитики уверены, что сенатор из Вермонта проиграл из-за коронавируса! В ходе своих выступлений 10 марта и Сандерс, и Байден жестко критиковали действующего президента Дональда Трампа за то, что он недооценил опасность эпидемии COVID-19. Однако именно Байден с его огромным опытом работы в Белом доме вызывает сейчас у простых американцев больше доверия и уверенности в том, что он сможет справиться с коронавирусом и подобными ситуациями в будущем. Сандерс с его социалистическими убеждениями явно проигрывает на фоне Байдена.

«Сморкайтесь в локоть — их у вас два»

Тем временем случаи заражения коронавирусом выявлены уже во всех странах Евросоюза без исключения. Более того, COVID-19 обнаружили уже и в Совете ЕС, и в НАТО, и в Еврокомиссии. Там отменяют важные заседания и встречи на высшем уровне. Было принято решение провести очередную сессию Европарламента не в Страсбурге (Франция), а в Брюсселе (Бельгия). Она должна была пройти с 9 по 12 марта включительно. Однако в итоге ограничились всего одним пленарным днем — отложили на неопределенный срок обсуждение множества вопросов, включая резолюцию, приуроченную к пятилетию Минских соглашений. И 10 марта провели дебаты по эпидемии коронавируса, а потом дискутировали относительно долгосрочного бюджета ЕС и ситуации с мигрантами на границе между Грецией и Турцией.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель решил, что на протяжении некоторого времени саммиты в Брюсселе будут проводиться в формате видеоконференций, чтобы избавить глав государств и правительств, а также профильных министров, от необходимости ехать или лететь в бельгийскую столицу.

Примечательно, что жаркие дебаты по коронавирусу проходили 10 марта в Брюсселе при явном отсутствии элементарных мер предосторожности. Ни на ком из депутатов не было масок, а на столах — бутылочек со средствами для дезинфекции. Председательствовала представительница Ирландии Майрид Макгиннесс. Подводя итог трехчасовой дискуссии, она попросила прощения за то, что прикасалась к своему лицу, несмотря на рекомендации медиков воздерживаться от этого. Словно оправдываясь, Макгиннесс достала бутылочку со средством для дезинфекции и показала другим депутатам. После этого призвала всех чихать в бумажные платки или салфетки. «А если у вас их нет, то делайте это в локоть — их у вас два. Это серьезные времена», — заявила она.

Майрид Макгиннесс

Еще одна интересная деталь — спикер Европарламента Давид Сассоли на пленарном заседании отсутствовал. Оказалось, выходные итальянский политик провел дома. Узнав, что правительство Италии ввело карантин на территории всей страны, Сассоли, успевший вернуться к этому времени в Брюссель, принял решение самоизолироваться…

Спикер Европарламента Давид Сассоли

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации, как не заразиться коронавирусом.



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