- 14:19 Солист Little Big женился: первые фото с невестой
- 13:55 Представительница Кабмина в Раде подала в отставку
- 13:53 Сандерс проиграл Байдену, а Европарламент отменяет заседания: как коронавирус влияет на политическую жизнь
- 13:53 Гулявший по улицам лев оказался большой собакой с уникальной стрижкой
- 13:52 Курс евро превысил 29 гривен: что будет дальше
- 13:51 СМИ узнали о новой встрече Ермака с Козаком
- 13:32 В Украине ввели карантин из-за коронавируса: что об этом известно
- 13:31 Бывший президент Ирана заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории
- 13:27 Исполнительная служба начала блокировать счета украинцев «ПриватБанке»: что происходит
- 13:23 В Италии женщина несколько дней живет с телом мужа, который умер от коронавируса
- 12:57 Меган Маркл показала их новые с принцем Гарри фото и вернулась в Канаду к сыну
- 12:50 Кому улыбнется удача: гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака
Представительница Кабмина в Раде подала в отставку
Народный депутат от фракции «Слуга народа» Елена Шуляк после смены Кабинета министров отказалась быть представителем правительства в Верховной Раде. Шуляк подала заявление об отставке.
По словам депутата, она поддерживала инициативы правительства Алексея Гончарука, но после отставки Кабмина решила освободить место.
«Признаюсь откровенно: „быстро переобуваться“ не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи», — объяснила Шуляк.
Напомним, Шуляк работала представителем Кабмина в парламенте с 15 ноября 2019 года.
Фото Olena Shuliak/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...