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Политика

Представительница Кабмина в Раде подала в отставку

13:55 11 марта 2020 326
шуляк
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Елена Шуляк после смены Кабинета министров отказалась быть представителем правительства в Верховной Раде. Шуляк подала заявление об отставке.

По словам депутата, она поддерживала инициативы правительства Алексея Гончарука, но после отставки Кабмина решила освободить место.

«Признаюсь откровенно: „быстро переобуваться“ не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи», — объяснила Шуляк.

заявление

Напомним, Шуляк работала представителем Кабмина в парламенте с 15 ноября 2019 года.

Фото Olena Shuliak/Facebook

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Представительница Кабмина в Раде подала в отставку

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