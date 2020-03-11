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Российские бизнесмены пытались попасть в Украину ради виз США: что об этом известно
В Киеве разоблачили двух россиян, которые пытались воспользоваться поездкой в Украину, чтобы оформить тут американские визы. Российские бизнесмены хотели извлечь выгоду из факта, что посольство США в Киеве оперативно назначает собеседования, а от представительства в Москве ответа ждут 85 календарных дней.
Как сообщает Госпограслужба, двое граждан РФ — мужчина и женщина — прибыли 10 марта в аэропорт «Киев» рейсом из Варшавы. Россиян проверили по базе и выяснили, что они незаконно посещали оккупированный Крым, въезжая через Россию. После того, как это вскрылось, россиянам отказали в доступе на украинскую территорию. Въезд в Украину будет закрыт ближайшие три года.
Напомним, трудности с получением американских виз у россиян возникли после того, как США решили сократить число сотрудников дипмиссий в РФ. Периодически встречаются случаи, когда российским чиновникам отказывают в визах США.
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