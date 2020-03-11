В Германии первый профессиональный футболист заразился коронавирусом

Спорт

Факт заражения коронавирусом подтвержден в немецком футболе. Первым профессиональным игроком, у которого диагностирован COVID-19, стал защитник «Ганновера» Тимо Хюберс. Эту информацию подтвердил официальный сайт немецкого клуба.

В настоящее время на коронавирус проверяют всех представителей клуба второй бундеслиги «Ганновера» — футболистов, тренеров и персонал.

Предполагается, что 23-летний Хюберс заразился коронавирусом на одном из публичных мероприятий в прошлую субботу.

«Тимо вел себя абсолютно образцово. У него не было никаких симптомов болезни. Но когда он узнал, что у приятеля, который был с ним на этом мероприятии, обнаружили коронавирус, сам обратился к врачу, после чего был помещен на домашний карантин», — заявил спортивный директор «Ганновера» Герхард Цубер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» 12 марта проведет матч Лиги Европы в Германии при пустых трибунах.

Фото ФК «Ганновер»



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