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Выслушав свой приговор, Харви Вайнштейн произнес в суде весьма странную речь
В среду, 11 марта, в суде Манхэттена был вынесен приговор американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, которого в феврале присяжные признали виновным в сексуальном насилии и изнасиловании. Судья Джеймс Берк приговорил 67-летнего насильника к 23 годам тюремного заключения. Прокуратура просила дать Вайнштейну 29 лет лишения свободы. Защита взывала к снисхождению, обращая внимание на возраст продюсера и его слабое здоровье.
Действительно, после того как присяжные огласили вердикт, Харви повезли в тюрьму, однако транспортировку осуществляла бригада скорой помощи. В результате Вайнштейн оказался не в камере, а в больничной палате. На днях он перенес операцию на сердце и только после этого был отправлен в тюрьму дожидаться приговора.
На оглашении решения судьи Берка Вайнштейн присутствовал. Были также и женщины, выдвинувшие против него обвинения — актриса Аннабелла Шиорра, несостоявшиеся актрисы Дон Даннинг и Джессика Манн, бывшая ассистентка Харви Мими Хэйлей.
Огласив приговор, Его честь Берк подчеркнул: «Хочу сказать, что это первый приговор, но не последний». Судья явно намекал на еще один судебный процесс над Вайнштейном, который вот-вот должен начаться в Лос-Анджелесе. Обвинения все те же, только женщины другие…
Продюсер повел себя в суде несколько странно. Он попросил прощения за свое поведение, но вину в сексуальном насилии так и не признал. Более того, Вайнштейн произнес следующие слова: «Я все время смотрю на Джессику и Мими и надеюсь, что из наших старых отношений может вырасти что-то еще. Думаю, мужчины сбиты с толку всеми этими делами… Есть очень много людей, тысячи, кто готов сказать обо мне замечательные вещи».
Затем Вайнштейн зачем-то сказал: «Мне через многое пришлось пройти в попытке скрыть от моих двух жен все мои измены…»
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