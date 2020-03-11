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В Харькове не будут закрывать на карантин школы и детсады: Кернес объяснил причины
Власти Харькова отказались закрывать на карантин детские учреждения, следуя решению правительства. Тем не менее с 12 марта в городе будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах.
Как сообщил в своем Telegram мэр Геннадий Кернес, спортивные мероприятия также решено отложить, а вот количество участников других массовых мероприятий ограничат до 60 человек.
Объясняя отказ отправлять на карантин школьников, Кернес отметил, что за последние 20 дней в школах города наблюдается снижение уровня заболеваний ОРВИ. Еще один аргумент — возможные проблемы у родителей, которым некуда будет деть своих детей на время трехнедельного карантина.
Тем не менее детей, которые будут посещать школы, ждут изменения. Так, для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, и весь учебный процесс будет проходить в одном классе.
Кроме того, по утрам дети будут проходить медицинский осмотр, а помещения школ будут дополнительно дезинфицировать.
На данный момент известно, что аналогичное харьковскому решение по карантину в школах приняли также власти Кропивницкого, Тернополя, Черкасс и Луцка. В Сумах вердикт мэрии ожидается 12 марта.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как изменится жизнь Киева после введения трехнедельного карантина.
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