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Звезда «Гарри Поттера» ждет ребенка от сына основателя Playboy (фото)
Сын основателя Playboy Купер Хефнер и звезда «Гарри Поттера» Скарлетт Бирн впервые станут родителями
29-летняя британская актриса Скарлетт Бирн и ее 28-летний муж-бизнесмен Купер Хефнер ждут первенца. Они опубликовали в соцсетях фотографию Скарлетт с заметно округлившимся животом.
«Купер и я рады поделиться новостью о том, что наш малыш уже в пути. Наши сердца полны благодарности и радости, и мы оба не можем дождаться встречи с новым маленьким Хефнером», — написала Бирн в Instagram. Малыш появится на свет летом.
Хефнер и Бирн объявили о помолвке в 2015 году, а официально заключили брак в ноябре 2019-го. Очень скромная свадьба состоялась в Калифорнии.
Купер — сын основателя знаменитого журнала Playboy Хью Хефнера от его второго брака с моделью Кимберли Конрад. Помимо Купера, у Хью, который был официально женат трижды и скончался в сентябре 2017 года, есть еще трое детей — дочь и два сына.
Скарлетт наиболее известна по фильмам о Гарри Поттере, где она сыграла Пэнси Паркинсон. Она также снималась в телесериалах «Дневники вампира» и «Рухнувшие небеса». В феврале 2017 года Бирн снялась обнаженной в фотосессии для журнала Playboy.
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