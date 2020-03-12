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Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» ждет ребенка от сына основателя Playboy (фото)

9:11 12 марта 2020 457
Купер Хефнер и Скарлетт Бирн
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сын основателя Playboy Купер Хефнер и звезда «Гарри Поттера» Скарлетт Бирн впервые станут родителями

29-летняя британская актриса Скарлетт Бирн и ее 28-летний муж-бизнесмен Купер Хефнер ждут первенца. Они опубликовали в соцсетях фотографию Скарлетт с заметно округлившимся животом.

«Купер и я рады поделиться новостью о том, что наш малыш уже в пути. Наши сердца полны благодарности и радости, и мы оба не можем дождаться встречи с новым маленьким Хефнером», — написала Бирн в Instagram. Малыш появится на свет летом.

Хефнер и Бирн объявили о помолвке в 2015 году, а официально заключили брак в ноябре 2019-го. Очень скромная свадьба состоялась в Калифорнии.

Купер — сын основателя знаменитого журнала Playboy Хью Хефнера от его второго брака с моделью Кимберли Конрад. Помимо Купера, у Хью, который был официально женат трижды и скончался в сентябре 2017 года, есть еще трое детей — дочь и два сына.

Скарлетт наиболее известна по фильмам о Гарри Поттере, где она сыграла Пэнси Паркинсон. Она также снималась в телесериалах «Дневники вампира» и «Рухнувшие небеса». В феврале 2017 года Бирн снялась обнаженной в фотосессии для журнала Playboy.

Скарлетт в роли Пэнси Паркинсон

Ранее, как писали «ФАКТЫ», о своей беременности объявила американская певица Кэти Перри, которая ждет первенца от своего жениха Орландо Блума.

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