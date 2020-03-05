- 09:54 Легенда футбола попался с фальшивым паспортом
- 09:53 Украла у вкладчиков 10 миллионов: во Львове вынесли приговор банкирше-мошеннице
- 09:50 Пользователи соцсетей не могут решить,чей портрет больше напоминают кроссовки — Гитлера или Гоголя
- 09:46 "Мне больно": Jerry Heil вынуждена отбиваться от хейтеров из-за "Евровидения"
- 09:39 Группа мошенников во главе с россиянином обворовывала украинцев: раскрыта преступная схема
- 09:36 Поздно обратились к врачам: в Ровно от пневмонии умерли два человека
- 09:27 В Киеве одну из центральных улиц перекроют почти на три месяца: как объехать
- 09:19 Жена принца Чарльза Камилла покаталась на автобусе и самоизолировалась от коронавируса
- 08:59 Ждут Зеленского: эвакуированных граждан отпустят из обсервации в Новых Санжарах
- 08:56 Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция женского спринта на Кубке мира
- 08:35 Кэти Перри объявила о своей беременности
- 08:23 Умер бывший генсек ООН
Кэти Перри объявила о своей беременности (фото, видео)
Американская певица Кэти Перри объявила о том, что беременна. Сначала она опубликовала в Instagram короткий тизер к своему новому клипу Never Worn White. В нем 35-летняя певица в белом атласном платье нежно обнимает свой живот. Поклонники восприняли это однозначно и принялись поздравлять звезду.
Позже 35-летняя Кэти опубликовала еще один клип и подписала его: «Скажем так — предстоит весьма наполненное событиями лето». И официально подтвердила свои намеки, сообщив, что летом ей предстоит рожать — как в фигуральном (в том, что касается музыки), так и в буквальном — она впервые станет мамой.
Слухи о том, что Перри в положении появились еще в начале февраля. Как известно, певица помолвлена с 43-летним британским актером Орландо Блумом — звездой фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец». Они обручились в февраля 2019 года после трех лет знакомства. В ноябре Блум, у которого есть девятилетний сын Флинн от брака с моделью Мирандо Керр (которая в октябре родила ребенка Эвану Шпигелю), заявил в интервью, что хочет еще детей.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Орландо Блум заявил, что его мужское достоинство не так велико, как кажется на фото.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...