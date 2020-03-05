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Шоу-бизнес

Кэти Перри объявила о своей беременности (фото, видео)

8:35 5 марта 2020 316
Кэти Перри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Кэти Перри объявила о том, что беременна. Сначала она опубликовала в Instagram короткий тизер к своему новому клипу Never Worn White. В нем 35-летняя певица в белом атласном платье нежно обнимает свой живот. Поклонники восприняли это однозначно и принялись поздравлять звезду.

Позже 35-летняя Кэти опубликовала еще один клип и подписала его: «Скажем так — предстоит весьма наполненное событиями лето». И официально подтвердила свои намеки, сообщив, что летом ей предстоит рожать — как в фигуральном (в том, что касается музыки), так и в буквальном — она впервые станет мамой.

Слухи о том, что Перри в положении появились еще в начале февраля. Как известно, певица помолвлена с 43-летним британским актером Орландо Блумом — звездой фильмов «Пираты Карибского моря» и «Властелин колец». Они обручились в февраля 2019 года после трех лет знакомства. В ноябре Блум, у которого есть девятилетний сын Флинн от брака с моделью Мирандо Керр (которая в октябре родила ребенка Эвану Шпигелю), заявил в интервью, что хочет еще детей.

Перри и Блум

Ранее «ФАКТЫ» писали — Орландо Блум заявил, что его мужское достоинство не так велико, как кажется на фото.

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