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Спорт

Мать трех детей непобедимого Мэйвезера нашли мертвой (фото)

9:32 12 марта 2020 381
Джози Харрис
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Полиция Валенсии (штат Калифорния, США) нашла мертвой в собственной машине 40-летнюю Джози Харрис — бывшую девушку непобедимого боксера-мультимиллионера Флойда Мэйвезера-младшего.

Тело было обнаружено представителями правопорядка после поступившего 9 марта телефонного звонка. Следов насилия обнаружено не было, поэтому в полиции не рассматривают версию убийства, как основную.

Харрис является матерью трех детей знаменитого боксера (который, правда, ни разу не был женат) — два сына Кораун и Зион, а также дочка Джира. В 2012 году Джози, которая на тот момент уже рассталась с Флойдом, обращалась в полицию. Спортсмен ворвался без разрешения в дом бывшей девушки и избил ее на глазах у собственных детей. Суд наказал его условным сроком, штрафом и запретил подходить близко к дому Харрис.

Харрис родила Мэйвезеру трех детей, но пара так и не поженилась

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании нашли мертвой бронзового призера зимней Олимпиады-1992 горнолыжницу Бланку Фернандес Очоа.

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