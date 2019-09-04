Обладательницу олимпийской медали нашли мертвой спустя неделю поисков

Спорт

В Испании обнаружили тело известной в прошлом горнолыжницы 56-летней Бланки Фернандес Очоа, пропавшей без вести 24 августа, сообщает Marca.

В последний раз бывшую спортсменку видели за рулем автомобиля. Очоа отправилась в поход без мобильного телефона, и родные после того, как не смогли с ней связаться, забили тревогу. С 29 августа Очоа искали в горной местности на севере Мадрида, но спустя несколько дней смогли найти только ее черный «Мерседес» и сумку с документами. И только в среду, 4 сентября, гражданская гвардия (в поисках принимали участие 200 полицейских и 150 гражданских лиц) обнаружила женский труп, опознанный родственниками горнолыжницы. Сообщается, что тело находилось в 2,5 часах ходьбы от места, где находился автомобиль. По мнению экспертов, бывшая спортсменка умерла примерно семь-десять дней назад.

Кстати, Очоа принесла Испании первую олимпийскую медаль на зимних Играх, завоевав «бронзу» в гигантском слаломе на Олимпиаде-1992 в Альбервиле. Стоит отметить, что испанцы завоевали лишь две медали на зимних Олимпийских играх. Обладатель первой награды — старший брат Бланки, Франсиско Фернандес Очоа — выиграл «золото» в слаломе в 1972 году в Саппоро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни известный спортивный журналист Александр Жураховский.

Фото marca.com

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