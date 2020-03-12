Самолет с болельщиками «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе (фото)

Спорт

Болельщики «Манчестер Юнайтед», летевшие в автрийский Линц на матч 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа, пережили неприятные мгновения. Как написал в Twitter журналист Саймон Пич, который находился на этом же борту, в воздухе загорелся один из двигателей.

«Из Франкфурта… обратно во Франкфурт через аварийную посадку. Неприятно видеть, как двигатель загорается в воздухе и в иллюминаторе красуется оранжевое свечение. В Германии ждет незапланированная ночь», — написал Саймон Пич.

Фанатам действительно пришлось провести ночь в Германии, после чего они снова отправились в Линц. Отметим, что матч ЛАСК — «Манчестер Юнайтед» пройдет при пустых трибунах из-за распространения коронавируса. Хотя около 900 болельщиков английского клуба ранее приобрели билеты на поединок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА отменил матчи Лиги Европы с участием итальянских и испанских клубов.

Фото Getty Images, Twitter



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